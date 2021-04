«  Stigmatisant et discriminant  »: les travailleurs étrangers de Hong Kong en colère contre le test obligatoire du Covid-19 et l’ordonnance de vaccination

«Du point de vue de la lutte contre l’épidémie, les travailleurs domestiques étrangers constituent un groupe à haut risque», Law Chi-kwong, secrétaire au travail et à la protection sociale de Hong Kong, a déclaré que les mesures avaient été annoncées vendredi. Selon le responsable, les migrants «ont souvent des réunions avec leurs amis pendant leurs jours de congé », ce qui augmente le risque de transmission.

En vertu de l’ordonnance, environ 370 000 travailleurs domestiques étrangers dans la ville doivent être testés pour Covid-19 avant le 9 mai. Ils ne pourront pas non plus obtenir de visas sans un vaccin contre le coronavirus lorsqu’il s’agit de renouveler leurs contrats.

Cette décision intervient après qu’un migrant de 39 ans a été confirmé jeudi comme étant porteur de la soi-disant variante sud-africaine de Covid. La femme, qui n’avait pas d’antécédents de voyage récents, a été le premier cas transmis localement de la souche mutante. La découverte a provoqué la mise en quarantaine de centaines de résidents de son immeuble d’habitation.

Le ministre de la Santé de Hong Kong, le professeur Sophia Chan Siu-chee, a défendu les tests et la vaccination obligatoires en soulignant que « Les variantes de coronavirus ont une transmissibilité plus élevée et les sources d’infections de ces cas sont inconnues. »

Cependant, les travailleurs étrangers de la ville voient les choses différemment, l’un d’entre eux, nommé dans les médias locaux sous le nom de Sringatin, affirmant que les migrants ont déjà « A beaucoup souffert » pendant la pandémie et décriant l’ordre comme «Stigmatisant et discriminant.»

« Une personne infectée par une variante de Covid-19 ne signifie pas que tout le monde est infecté et va la propager », a-t-elle souligné au journal Hong Kong Free Press.

Un autre, Eni Lestari, a insisté pour que le gouvernement de Hong Kong « Blâme injustement » travailleurs étrangers pour avoir propagé le virus. Les autorités sont «Attisant le sentiment négatif contre les travailleurs domestiques migrants. Cela doit être arrêté et corrigé », elle a dit.

Hong Kong a enregistré vendredi quatre nouveaux cas confirmés de Covid-19. Le nombre total d’infections dans la région a atteint à ce jour 11 774 dans la pandémie, avec 209 morts.

