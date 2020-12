KABOUL, Afghanistan – Comme il l’a fait la plupart de ses journées de travail, Mahbubullah Mohibi a quitté son domicile mardi matin dans un SUV blindé blanc avec des plaques gouvernementales, à destination de son travail de bureau en tant que gouverneur adjoint de la province de Kaboul.

Son chauffeur roulait dans les rues étroites du quartier Macroyan de Kaboul lorsque le SUV a été secoué par une explosion. M. Mohibi, 42 ans, et son secrétaire ont été tués et deux gardes du corps ont été blessés, a déclaré un porte-parole du ministère de l’Intérieur.

Quelqu’un avait attaché une bombe magnétique artisanale au véhicule de M. Mohibi, une tactique de plus en plus courante et meurtrière visant des représentants du gouvernement et d’autres Afghans de premier plan dans la capitale.

L’écho sourd et froissé d’une détonation magnétique d’une bombe a récemment fourni la bande-son quotidienne de la navette matinale occupée de Kaboul. Une soi-disant «bombe collante» a explosé presque tous les jours quelque part en Afghanistan cet automne – avec des dizaines d’attaques de ce genre à Kaboul seulement au cours des six derniers mois, selon les chiffres du New York Times.