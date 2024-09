Steward Health Care intente une action en justice contre un comité du Sénat américain pour une résolution pour outrage

BOSTON– Directeur général des soins de santé Steward Ralph de la Torre a déposé une plainte lundi contre un comité du Sénat américain qui porté des accusations d’outrage contre lui pour ne pas s’être présenté devant le panel malgré une assignation à comparaître.

Le procès, déposé devant un tribunal fédéral de Washington, nomme presque tous les membres du comité de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites, y compris le sénateur Bernie Sanders, qui préside le comité qui a enquêté sur la faillite de Steward.

Le procès prétend que les législateurs violent illégalement les droits constitutionnels de de la Torre.

Il allègue que les membres de la commission, en essayant de contraindre de la Torre à répondre aux questions à propos de la faillite de Steward, « entreprennent collectivement un effort concerté pour punir le Dr de la Torre pour avoir invoqué son droit du Cinquième Amendement de ne pas être contraint ». . . pour être témoin contre lui-même.

De la Torre demande au tribunal de déclarer que toutes les actions liées à l’exécution de l’assignation à comparaître sont invalides et inconstitutionnelles – y compris le vote du comité le 19 septembre approuvant la résolution pour outrage criminel et sa décision de présenter la résolution au Sénat plénier pour un vote.

Le Sénat a approuvé la résolution la semaine dernière.

« Nul ne peut être contraint de témoigner lorsqu’il exerce ce droit dans ces circonstances. La Constitution ne permet pas non plus au Congrès de le punir et de l’intimider, lui ou tout autre Américain, pour avoir exercé ces droits », a déclaré William « Bill » Burck, avocat de de la Torre, dans une déclaration écrite.

Le procès intervient un jour avant que de la Torre ne soit prêt à démissionner de son poste de PDG de Steward.

De la Torre a supervisé le réseau Steward d’une trentaine d’hôpitaux à travers le pays. La société basée au Texas histoire récente troublée a attiré l’attention des élus de la Nouvelle-Angleterre, où se trouvent certains de ses hôpitaux.

Un porte-parole de de la Torre a déclaré samedi qu’il « s’est séparé à l’amiable de Steward à des conditions mutuellement acceptables » et « continuera à être un défenseur infatigable de l’amélioration des taux de remboursement pour la population de patients défavorisés ».

Sanders a déclaré plus tôt ce mois-ci que le Congrès « tenir le Dr de la Torre pour responsable pour sa cupidité et pour les dommages qu’il a causés aux hôpitaux et aux patients à travers l’Amérique.

Steward a fermé des services de pédiatrie dans le Massachusetts et en Louisiane, fermé des unités néonatales en Floride et au Texas et supprimé les services de maternité dans un hôpital de Floride.

Le sénateur démocrate Edward Markey du Massachusetts a déclaré qu’au cours de la dernière décennie, Steward, dirigé par de la Torre, et ses partenaires commerciaux, « a pillé les hôpitaux à travers le pays dans un but lucratif et s’est enrichi grâce à leurs projets cupides ».

Alexander Merton, un avocat de de la Torre, a déclaré que la faute incombait plutôt aux « échecs systémiques du système de santé du Massachusetts » et que le comité essayait de faire de de la Torre un bouc émissaire criminel. Merton a également déclaré que de la Torre accepterait de témoigner à une date ultérieure.

Vendredi, la gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a annoncé que son administration avait officiellement saisi un hôpital par le biais d’un domaine éminent pour l’aider à rester ouvert et à assurer la transition vers un nouveau propriétaire. Le centre médical St. Elizabeth de Boston faisait partie d’un groupe dirigé par Steward. Les opérations seront transférées au Boston Medical Center.

Deux autres hôpitaux gérés par Steward dans le Massachusetts ont été contraints de fermer leurs portes après qu’aucun acheteur qualifié n’ait pu être trouvé au cours du processus de faillite.