Steward devrait remplacer Smith pour la demi-finale entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud

Freddie Steward devrait être rappelé au poste d’arrière latéral pour la demi-finale de la Coupe du monde de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud samedi, en raison d’inquiétudes concernant la forme physique de Marcus Smith.

Steward a été exclu de la 23e journée de l’Angleterre contre les Fidji la dernière fois, mais devrait recevoir le maillot n°15, Smith ne pouvant pas s’entraîner pleinement cette semaine.

Le retour de Steward offrirait à Steve Borthwick une paire de mains sûres face à ce qui devrait être un bombardement aérien des Springboks. À 6 pieds 2 pouces, il possède des prouesses considérables sous le ballon haut et, avant d’être omis contre les Fidji, il avait débuté 29 des 30 derniers tests de l’Angleterre.

Steward n’offre pas la même menace que Smith balle en main, mais le meneur de jeu des Harlequins était dans la guerre contre les Fidji et, sauf changement d’avis tardif, il semble que son incapacité à participer pleinement à l’entraînement ait fait pencher la balance en faveur de Steward. .

L’entraîneur de la défense, Kevin Sinfield, n’a pas tari d’éloges sur la façon dont Smith a relevé le défi physique samedi dernier, mais a admis qu’il « s’était fait fracasser le visage partout ».

Smith est parti pour une évaluation de sa blessure à la tête après un affrontement avec le Fidji Vinaya Habosi – qui a reçu un carton jaune pour le tacle – et a terminé le match avec une tête bandée. Il a passé son HIA mais a été mis en « entraînement modifié » mardi et n’a pas participé à une séance de football.

Marcus Smith n’a pas été exclu de la demi-finale mais a suivi un « entraînement modifié ». Photographie : David Davies/PA

Sinfield a également fait l’éloge de la façon dont Steward a géré son omission en quart de finale. «Je travaille avec Fred depuis un certain temps maintenant», a déclaré l’entraîneur de la défense cette semaine.

« Heureusement, je n’ai pas eu à avoir beaucoup de ces conversations où j’essayais de le joindre. Il est clairement déçu, car n’importe qui serait passé à côté d’un quart de finale, mais il a répondu comme on l’attendait.

« Ce n’est pas parce que Fred n’a pas été sélectionné la semaine dernière qu’il fait quelque chose de mal. Il a fait beaucoup de bonnes choses et beaucoup de bonnes choses, mais Steve et l’équipe d’entraîneurs ont pensé que c’était la bonne chose à faire. Marc.

Même si un changement d’arrière latéral perpétuerait le record de Borthwick de ne jamais nommer successivement la même équipe depuis qu’il a pris les commandes de l’Angleterre, l’entraîneur principal devrait largement rester aux côtés de l’équipe qui a battu les Fidji 30-24 à Marseille le week-end dernier lorsqu’il annoncera Jeudi, sa composition pour affronter les Springboks.

Ollie Chessum, quant à lui, estime que l’Angleterre sera une perspective « effrayante » pour les champions du monde en titre, qui abordent le match à Paris samedi en tant que grands favoris.

L’Angleterre est la seule équipe invaincue restant dans la compétition, après avoir remporté ses cinq matches après une campagne de préparation décevante, mais elle affronte l’équipe qui a triomphé 32-12 contre elle lors de la finale de 2019.

« Nous nous améliorons de semaine en semaine en tant que groupe », a déclaré Chessum. « Lors des matchs de préparation au début, nous étions dans une situation étrange. Mais nous commençons à nous comprendre et à trouver notre identité. Nous savons ce que nous apportons en tant qu’équipe. Nous grandissons en tant qu’équipe et je pense que c’est une chose effrayante pour n’importe quelle équipe. Nous ne sommes pas encore l’article complet et nous gagnons des jeux.

« Je ne sais pas si peur est le bon mot, mais je pense qu’il y a une prise de conscience que nous savons ce qui s’en vient. Il y a une prise de conscience de leurs capacités, des menaces qu’ils représentent. Ils jouent contre des équipes de premier ordre, contre des joueurs de haut niveau qui les cibleront semaine après semaine, et ils sont toujours capables de faire ce qu’ils font. C’est notre travail d’arrêter cela.

« Il faut relever le défi. On joue au rugby, c’est un jeu physique. Si vous n’apportez pas de physique contre une équipe, vous allez avoir du mal. De ce point de vue, en tant qu’attaquant, il n’est pas particulièrement difficile de se préparer à un match physique contre l’Afrique du Sud. C’est notre travail ce week-end d’être physique.