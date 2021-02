Stevie Wonder déménage au Ghana

L’interprète emblématique et primé s’est entretenu avec Oprah Winfrey dans un entretien expliquant sa décision, citant les troubles politiques aux États-Unis.

«Je veux voir cette nation sourire à nouveau. Et je veux la voir avant de partir en voyage pour déménager au Ghana parce que je vais le faire.

Winfrey a alors demandé: « Vous allez déménager définitivement au Ghana? »

« Je suis », a répondu le chanteur, connu pour des tubes tels que « You Are the Sunshine of My Life » et « I Just Called to Say I Love You ».