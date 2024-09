Stevie Nicks sort une chanson inspirée de la lutte pour le droit à l’avortement : « Ne les laissez pas prendre votre pouvoir » | Stevie Nicks

Stevie Nicks a sorti un nouveau single, The Lighthouse, inspiré par la lutte pour le rétablissement du droit à l’avortement aux États-Unis.

Nicks a écrit cette chanson rock robuste et fanfaronne à la suite de la décision de juin 2022 de la Cour suprême des États-Unis d’annuler la décision Roe contre Wade de 1973 selon laquelle les Américains avaient le droit constitutionnel à l’avortement.

« Il semblait que du jour au lendemain, les gens se demandaient : « Que pouvons-nous, en tant que force collective, faire à ce sujet ? » », a déclaré Nicks. «Pour moi, c’était d’écrire une chanson. Cela a pris du temps parce que j’étais sur la route. Puis, tôt un matin, je regardais les informations à la télévision et une certaine présentatrice a dit quelque chose qui avait l’impression qu’elle me parlait – expliquant ce que signifierait la perte de Roe contre Wade. J’ai écrit la chanson le lendemain matin et je l’ai enregistrée ce soir-là.

« C’était le 6 septembre 2022. Depuis, j’y travaille. Je me suis souvent dit : « C’est peut-être la chose la plus importante que j’ai jamais faite. Défendre les femmes des États-Unis, leurs filles et petites-filles – ainsi que les hommes qui les aiment. C’est un hymne.

Dans la chanson, Nicks se présente comme le phare titulaire, guidant les femmes dans leur campagne pour leurs droits. «Je veux leur apprendre à se battre / Je veux leur dire que cela s’est déjà produit, que cela ne se reproduise plus», chante-t-elle.

Le refrain est également un appel à l’action : « Ils prendront votre âme, prendront votre pouvoir, à moins que vous ne vous leviez, ne le repreniez / Essayez de voir l’avenir et devenez fou / Il vous glisse entre les doigts, vous n’avez pas ce que tu avais / Et tu n’as pas beaucoup de temps pour le récupérer.

Nicks est soutenu par Sheryl Crow, qui joue de la guitare et de la basse ainsi que des chœurs. Crow a également coproduit la chanson avec Dave Cobb, 13 fois lauréat d’un Grammy.

The Lighthouse a été publié au milieu d’une campagne électorale américaine où l’accès à l’avortement a été au premier plan de la campagne.

Trump a nommé les juges de la Cour suprême qui ont annulé la décision sous la présidence de Joe Biden, et s’en est vanté : « Après 50 ans d’échec, sans que personne ne s’en approche, j’ai réussi à tuer Roe contre Wade », a-t-il déclaré en mai. En août, il a déclaré qu’il n’avait « aucun regret » concernant la décision du tribunal, affirmant : « Le gouvernement fédéral ne devrait rien avoir à voir avec cette question. Le problème est en train d’être résolu au niveau de l’État et les gens en sont très heureux.»

Kamala Harris a critiqué Trump à plusieurs reprises sur la question, le qualifiant plus tôt cette semaine de « la personne qui a déclaré que les femmes devraient être punies pour avoir pris une décision qu’elles devraient, à juste titre, pouvoir prendre concernant leur propre corps et leur avenir ».

La loi sur l’avortement étant désormais décidée au niveau des États, 14 États ont interdit l’avortement et 11 autres sont qualifiés d’« hostiles » à son égard par le Center for Reproductive Rights. Une étude publiée ce mois-ci par Advancing New Standards in Reproductive Health a révélé que les médecins sont obligés de fournir des soins de qualité inférieure en obligeant les femmes à mener des grossesses non viables jusqu’à terme.

Nicks, 76 ans, utilise sa musique pour se concentrer sur les luttes pour les droits civiques ces dernières années. Son morceau unique Show Them the Way, en 2020, a été inspiré par le visionnage de documentaires sur le mouvement des droits civiques et permet à Nicks d’imaginer se produire lors d’un bénéfice politique auquel assistaient Martin Luther King Jr, John Lennon, John F Kennedy et d’autres. Elle a suivi avec une reprise de For What It’s Worth de Buffalo Springfield, inspiré à l’origine par des affrontements entre la police et des jeunes à propos des lois sur le couvre-feu à Los Angeles, et devenu synonyme du mouvement contre la guerre du Vietnam.

The Lighthouse est une chanson rare et entièrement nouvelle pour Nicks, dont le dernier album contenant du tout nouveau matériel était celui de 2011, In Your Dreams. Elle a suivi avec de nouveaux enregistrements de démos précédentes, 24 Karat Gold: Songs from the Vault, en 2014.

Elle a continué à tourner ces dernières années, notamment lors d’une tournée en tête d’affiche avec Billy Joel en 2023 et 2024. Elle sera l’invitée musicale de l’édition du 12 octobre de Saturday Night Live, où elle interprétera probablement The Lighthouse.

Bien que sa nouvelle chanson réprimande certainement le Trumpisme, Nicks n’a pas explicitement soutenu Harris. Au lieu de cela, elle a appelé les gens à s’inscrire sur les listes électorales et, dans une récente publication sur Instagram, elle a fait allusion au soutien de Swift à Harris, en écrivant : « Comme mon amie Taylor Swift l’a si éloquemment dit, il est maintenant temps de rechercher et de choisir le candidat qui parle à Harris. vous et vos croyances. Elle a signé « dame aux chiens sans enfants », un clin d’œil à la propre caractérisation de Swift d’elle-même comme une « dame aux chats sans enfants », la description moqueuse des démocrates américains par JD Vance.