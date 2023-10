Stevie Nicks révèle pourquoi Fleetwood Mac ne se produira plus jamais

Stevie Nicks dit que sans Christine McVie, membre du groupe Fleetwood Mac, elle ne peut plus imaginer le groupe en tournée.

« Quand Christine est décédée, j’ai eu l’impression que vous ne pouviez pas la remplacer », a déclaré Nicks à Vulture lundi. « Vous ne pouvez tout simplement pas. Sans elle, qu’est-ce que c’est ? Vous voyez ce que je veux dire ? Elle était comme mon âme sœur, mon âme sœur musicale et ma meilleure amie avec qui je passais plus de temps que n’importe lequel de mes autres meilleurs amis à l’extérieur. de Fleetwood Mac. Christine était ma meilleure ami. »

La légende du rock a comparé son chagrin à la chanson de Taylor Swift « You’re on Your Own, Kid ».

« C’était comme si c’était Christine et moi », a-t-elle poursuivi. « Nous étions seuls dans ce groupe. Nous l’avons toujours été. Nous nous sommes protégés les uns les autres. Sur qui vais-je me tourner vers la droite et les empêcher d’être là derrière cet orgue Hammond ? Quand elle est morte, j’ai pensé que nous pouvions vraiment Je n’irai pas plus loin avec ça. Il n’y a aucune raison de le faire.

McVie est décédé en novembre dernier d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de 79 ans.

Fleetwood Mac a été fondée par les guitaristes Peter Green, Jeremy Spencer et Mick Fleetwood en 1967, et McVie les a officiellement rejoint en 1970 après avoir épousé John McVie. Nicks a rejoint le groupe en tant que chanteur principal en 1975.

En 1990, Nicks part pour poursuivre sa propre carrière solo. Fleetwood Mac s’est réuni pour interpréter « Don’t Stop », écrit par McVie, lors du bal inaugural du président Clinton en 1993.

Après des années de semi-retraite, McVie est revenu dans le groupe en 2014. Fleetwood Mac s’est lancé dans une tournée mondiale qui comprenait Nicks et Lindsey Buckingham, qui avaient initialement rejoint le groupe avec Nicks en 1975. McVie et Buckingham ont fait équipe pour l’album 2017 « Lindsey Buckingham/Christine McVie », qui a fait ses débuts à la 17e place du classement Billboard 200. C’était le dernier album qu’elle enregistrait avant sa mort.

Nicks et McVie ont joué ensemble pour la dernière fois en 2019. Elle a dit que Vulture McVie était la « pop star » du groupe. En plus de « Don’t Stop », elle a écrit des tubes comme « Songbird », « Little Lies » et « You Make Loving Fun ».

« Ses chansons, vous supprimez toutes ces chansons. Christine était la pop star », a-t-elle déclaré. « Elle a écrit tous ces tubes vraiment super pop. Aucun d’entre nous ne pouvait écrire ces chansons. Ce qui se passerait, c’est que nous serions obligés de retirer les chansons, comme nous l’avons fait lorsqu’elle a pris sa retraite pendant 18 ans. Nous ne pouvions pas recréer ces chansons. Nous sommes donc devenus un groupe beaucoup plus hard-rock.

Nicks a écrit un hommage à McVie après sa mort l’année dernière qu’elle a partagé sur les réseaux sociaux. « Il y a quelques heures, on m’a annoncé que mon meilleur ami au monde depuis le premier jour de 1975 était décédé », a écrit Nicks. « Je ne savais même pas qu’elle était malade… jusqu’à tard samedi soir.

« Je voulais aller à Londres mais on nous a dit d’attendre. Alors, depuis samedi, une chanson tourne dans ma tête, encore et encore. J’ai pensé que je pourrais peut-être la lui chanter, et alors, Je le lui chante maintenant. »

« J’ai toujours su que j’aurais besoin de ces mots un jour (écrits par les Dames Haim). C’est tout ce que je peux faire maintenant… »

Le hitmaker a cité les paroles de la chanson « Hallelujah » de HAIM, en commençant par le couplet: « J’avais une meilleure amie mais elle est devenue réalité. Une que j’aimerais pouvoir voir maintenant. »

Elle a terminé la note, « On se voit de l’autre côté, mon amour. Ne m’oublie pas – toujours, Stevie. »

Ashley Hume de Fox News a contribué à ce rapport.