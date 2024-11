Stevie Nicks « n’a jamais voté » avant 70 ans : « Je le regrette »

Stevie Nicks était sur le point d’avoir 71 ans lorsqu’elle a voté pour la première fois.

En attendant aussi longtemps, l’ancien de Fleetwood Mac a déclaré mercredi MSNBC est l’un de ses seuls regrets dans la vie. C’est aussi un sujet dont elle a parlé ouvertement lors de ses concerts solo au cours des deux dernières années, a-t-elle déclaré.

Lors de ce cycle électoral, a déclaré Nicks, elle espère que ses fans ne feront pas la même erreur.

« Vous pouvez dire : « Oh, je n’avais pas le temps » », a-t-elle déclaré, mais « à long terme, vous n’aviez pas une heure ? Vous n’aviez pas une heure de votre temps pour aller voter ?

Et « si vous comptez voter lors d’une élection », a ajouté l’animateur de MSNBC Mika Brzezinski, « que ce soit celle-ci ». Nicks était d’accord.

Le membre du Rock and Roll Hall of Fame, deux fois intronisé, dans une interview le 24 octobre avec Pierre roulante a exprimé son soutien à la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris, s’alignant sur la position pro-avortement du vice-président en exercice. C’est un problème qui lui tient à cœur, a-t-elle révélé au média, puisqu’elle a subi son propre avortement à la fin des années 1970.

La grossesse de Nicks était une grossesse fortuite, a-t-elle dit, et la mener à terme aurait mis fin à sa carrière telle qu’elle la connaissait.

« Je ne suis pas le genre de femme qui confierait son bébé à une nounou, pas dans un million d’années. Nous traînerions donc un bébé à travers le monde en tournée », a déclaré Nicks.

«Je ne ferais pas ça à mon bébé. Je ne dirais pas que j’ai juste besoin de neuf mois. Je dirais que j’ai besoin de quelques années, et cela briserait le groupe, point final », a-t-elle poursuivi. « Ma décision a donc été d’avorter. »

Dans le cadre de son plaidoyer en faveur des droits reproductifs des femmes, Nicks a sorti en septembre son single « The Lighthouse », qu’elle a commencé à écrire il y a deux ans – lorsque Roe vs. Wade a été annulé.

« Il semblait que du jour au lendemain, les gens se demandaient ‘que pouvons-nous, en tant que force collective, faire à ce sujet' », a écrit Nicks sur Instagram à la sortie de la chanson. «Pour moi, c’était d’écrire une chanson.»

Dans le morceau sur lequel elle a joué « SNL » plus tôt ce mois-ci, Nicks se compare à un phare, exhortant les femmes : « Ne les laissez pas prendre votre pouvoir. »

« Nous sommes cette lumière qui s’éteint et nous ramenons les navires pour qu’ils ne s’écrasent pas », a-t-elle déclaré à Rolling Stone plus tôt ce mois-ci, développant la métaphore de la chanson pour inclure ses camarades militantes. « Nous sauvons des vies chaque jour. Ce que je ressens à propos de ces prochaines élections, c’est que Kamala Harris est aussi le phare.

« The Lighthouse », a déclaré Nicks mercredi sur MSNBC, est un hymne dans la tradition des chansons de protestation écrites par des artistes tels que Bob Dylan et Joni Mitchell – et, en fin de compte, un véhicule de changement politique.

« Je dirais donc à tous mes poètes musiciens qui écrivent des chansons », a-t-elle déclaré, « écrivez des chansons sur ce qui se passe, comme je l’ai fait. »