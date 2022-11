Stevie Nicks et Fleetwood Mac pleurent Christine McVie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Charles Sykes/Invision/AP/Shutterstock

Stevie Nicks et Fleetwood Mac ont rendu hommage à leur membre du groupe Christine McVie après la mort de la chanteuse / compositrice emblématique à l’âge de 79 ans. Le hitmaker “Edge of Seventeen”, 74 ans, l’a prise Instagram le mercredi 30 novembre pour partager le message déchirant, qui a également été partagé sur la page Facebook de Fleetwood Mac. “Il n’y a pas de mots pour décrire notre tristesse face au décès de Christine McVie”, a commencé le post. “Elle était vraiment unique en son genre, spéciale et talentueuse au-delà de toute mesure.”

Le message continuait: «Elle était la meilleure musicienne que l’on puisse avoir dans son groupe et la meilleure amie que l’on puisse avoir dans sa vie. Nous avons eu tellement de chance d’avoir une vie avec elle. Individuellement et ensemble, nous avons profondément chéri Christine et sommes reconnaissants pour les souvenirs incroyables que nous avons. Elle va tellement nous manquer.

Moins d’une heure avant la publication de Stevie, la famille de Christine a confirmé sa mort sur son compte Instagram, affirmant qu’elle était décédée “paisiblement” dans un hôpital entourée de membres de sa famille après une “courte maladie”. Ils ont conclu: «Nous vous demandons de bien vouloir respecter l’intimité de la famille en ce moment extrêmement douloureux, et nous aimerions que chacun garde Christine dans son cœur et se souvienne de la vie d’un être humain incroyable et d’un musicien vénéré universellement aimé. RIP Christine McVie.

Christine a rejoint le légendaire groupe Fleetwood Mac en 1970 après avoir commencé sa carrière musicale avec un groupe appelé Chicken Shack, selon Pierre roulante. Elle a rapidement fait sa marque en écrivant et/ou co-écrivant plusieurs succès de leur album emblématique de 1977 Rumeurs, y compris “Don’t Stop” et “You Make Loving Fun”, ainsi que “Hold Me”, “Little Lies” et “Over My Head”.

Ceci est une histoire en développement…