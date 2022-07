Stevie Nicks annonce les dates de sa tournée pour l’automne 2022

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Stevie Nicks reprend la route pour sa tournée automne 2022. L’interprète de “Edge of Seventeen” a encore quelques mois à venir après avoir annoncé lundi via Instagram qu’elle partait en tournée cet automne avec l’invitée spéciale Vanessa Carlton.

“C’est parti ! Je suis tellement excitée d’être de retour sur la route et j’ai hâte de voir tout le monde”, a écrit Nicks sur son post Instagram.

La tournée débutera le 13 septembre à Clarkston, dans le Michigan, et se terminera le 28 octobre à West Palm Beach, en Floride. Certains des autres arrêts de Nick incluent Los Angeles, Californie, Phoenix, Arizona et Nashville, Tennessee.

La chanteuse de Fleetwood Mac a annulé sa tournée de 2021 en août de la même année en raison de l’augmentation des cas de Covid.

STEVIE NICKS DIT QU’ELLE S’EST “SAUVEE” DE LA TOXICOMANIE: “J’AI SURVÉCU PAR MOI-MÊME”

Dans son message, Nicks a écrit “ce sont des temps difficiles avec des décisions difficiles qui doivent être prises”.

“Bien que je sois vaccinée, à mon âge, je suis toujours extrêmement prudente et pour cette raison, j’ai décidé de sauter les 5 dernières représentations que j’avais prévues pour 2021”, a-t-elle partagé.

En avril 2022, Nick’s a annoncé sur son Instagram quatre concerts de juin à Ridgefield, Washington, Mountain View, Californie, Salt Lake City, Utah et Noblesville Indiana.

En plus de la tournée Nicks avec Vanessa Carlton, elle se produit également au Ravinia Festival à Highland Park, Illinois les 8 et 10 septembre ainsi qu’au Sea Hear Now Festival à Asbury Park, New Jersey le 17 septembre. Elle se produit également au Sound on Sound Festival à Bridgeport, Connecticut le 24 septembre et Ohana Festival le 30 septembre à Dana Point, Californie.

Ces dernières années, Nicks a été intronisé pour la deuxième fois au Rock & Roll Hall of Fame – (son premier était en 1998 avec Fleetwood Mac – et s’est produit lors de la cérémonie d’intronisation avec Harry Styles en 2019. Nicks a également sorti un film de concert intitulé ” 24 Karat Concert” en octobre 2020, a sorti une nouvelle chanson la même année intitulée “Show Them the Way”. Elle a également chanté ses chansons populaires au Bonnaroo Music and Arts Festival en 2022.

STEVIE NICKS SE RAPPELLE AVOIR DIT À KATY PERRY DE NE PAS AVOIR DE “RIVAUX” DE MUSIQUE : C’EST JUSTE RIDICULE

Les billets pour sa tournée d’automne seront mis en vente le vendredi 29 juillet à 10 h sur le site Web des chanteurs, stevienickofficial.com.

Dates de la tournée d’automne de Stevie Nicks :

13 septembre-Pine Knob Music Theatre-Clarkson, Michigan

19 septembre-Xfinity Center-Mansfield, Massachusetts

22 septembre-Amphithéâtre Main Savings-Bangor Maine

3 octobre-Hollywood Bowl-Los Angeles, Californie

6 octobre – Pavillon Ak-Chin-Phoenix, Arizona

9 octobre-Cynthia Woods Mitchell Pavilion-The Woodlands, Texas

12 octobre – Amphithéâtre Ameris Bank – Alpharetta, Géorgie

16 octobre – Amphithéâtre Ascend – Nashville, Tennessee

19 octobre-Credit One Stadium-Charleston, Caroline du Sud

22 octobre-PNC Music Pavilion-Charlotte, Caroline du Nord

25 octobre – Amphithéâtre de la MIDFLORIDA Credit Union – Tampa, Floride

28 octobre – iTHINK Financial Amphitheatre-West Palm Beach, Floride