Stevie Nicks admet que Fleetwood Mac aurait été « fini » si elle n’avait pas avorté

Stevie Nicks a parlé d’un avortement il y a plus de 40 ans et a admis que cela aurait été la fin de Fleetwood Mac si elle avait décidé de poursuivre sa grossesse.

Dans une nouvelle interview franche avec Pierre roulanteoù elle a également parlé d’une conversation précédente qu’elle a eue avec Katy Perry, la chanteuse de 76 ans a révélé qu’elle avait un DIU lorsqu’elle est tombée enceinte de son amant de l’époque, Don Henley, et a également déclaré qu’elle s’en fichait si les gens le faisaient. en colère contre elle pour ce qu’elle a fait.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait trouvé le courage d’en parler, Nicks a révélé que si cela ne tenait qu’à elle, elle l’aurait gardé privé et a expliqué : « Eh bien, le mien n’a vraiment pas été rendu public par moi – il a été rendu public par Don Henley.

«Il m’a appelé pour s’excuser. J’ai dit : « Tu sais quoi, Don ? Nous sommes sortis ensemble pendant environ un an et sommes restés de si bons amis. Leather and Lace nous rapproche pour toujours », a-t-elle dit, faisant référence à leurs débuts en 1981.

« Alors, de toute façon, il a laissé celui-là sortir du sac. Je ne l’aurais probablement jamais fait. Pourquoi devrais-je en parler ? Tout était totalement légal. C’était genre 1977, ou plutôt en 1978.

Stevie est tombée enceinte de Don Henley lors de leur romance dans les années 1970. Ils sont photographiés ici en février 2017

« Don a été le premier gars avec qui je suis sorti après Lindsey [Buckingham] et j’ai rompu. Quand cette grossesse s’est produite, on s’est dit : « Qu’est-ce qui s’est passé ? Je respecte complètement les règles du monde ici, et tout d’un coup, cela m’arrive et je n’arrive pas à le comprendre. »

» Je vais voir mon gynécologue et il me dit : » Eh bien, vous avez été protégée par votre DIU au cuivre-7, mais vous avez un utérus à pointe. Ce DIU ne protège que la moitié de vous, et nous ne le savions pas. » « , se souvient Nicks.

Elle a ensuite expliqué comment elle avait décidé qu’un avortement était la bonne option pour elle, alors que Fleetwood Mac était en pleine forme après la sortie de son album Rumours en 1977.

« Maintenant, qu’est-ce que je vais faire ? Je ne peux pas avoir d’enfant. Je ne suis pas le genre de femme qui confierait son bébé à une nounou, pas dans un million d’années », a-t-elle expliqué.

« Nous traînerions donc un bébé à travers le monde en tournée, et je ne ferais pas ça à mon bébé. Je ne dirais pas que j’ai juste besoin de neuf mois. Je dirais que j’ai besoin de quelques années, et cela briserait le groupe, point final.

« Ma décision a donc été d’avorter. Si les gens veulent être en colère contre moi à ce sujet, je m’en fiche, parce que ma vie était ma vie et mon plan était mon plan et ce depuis que je suis en quatrième année.

Lorsqu’on lui a demandé si elle insinuait que Fleetwood Mac aurait été « fini » si elle avait décidé de poursuivre sa grossesse, elle a répondu : « Terminé. Et ça aurait été triste, parce que je n’aurais pas épousé Don Henley.

« C’était une relation vraiment amusante, mais il faisait partie d’un groupe plus grand que moi », a-t-elle déclaré en faisant référence aux Eagles.

La chanteuse, photographiée ici en 1979, avait précédemment déclaré qu’elle ne regrettait pas d’avoir avorté.

Stevie, photographiée ici en 2019, avait précédemment déclaré qu’elle « prenait beaucoup de drogues » au moment où elle est tombée enceinte

«Ces garçons étaient des rock stars, par extraordinaire. Personne dans ce groupe n’était prêt à se marier et à avoir des enfants.

« Je savais donc que ce serait uniquement sur moi, et je n’aurais même pas su quoi faire de cette responsabilité », a-t-elle ajouté.

Ce n’est pas la première fois que Nicks révèle qu’elle ne regrette pas d’avoir avorté.

En 2020, elle a déclaré Le Gardien: « Je n’aurais tout simplement pas pu avoir un enfant à ce moment-là, en travaillant aussi dur que nous avons travaillé constamment.

«Et il y avait beaucoup de drogue, je prenais beaucoup de drogue… J’aurais dû m’en aller.» Et je savais que la musique que nous allions apporter au monde allait guérir le cœur de tant de gens et les rendre si heureux.

« Et j’ai pensé : tu sais quoi ? C’est vraiment important. Il n’existe aucun autre groupe au monde qui compte deux chanteuses principales, deux scénaristes principales. C’était la mission de mon monde.

Stevie (née Stephanie) a ajouté : « Si Christine [McVie] était dans cette pièce avec moi en ce moment, elle vous dirait que nous avons tous les deux pris la décision de ne pas avoir d’enfants et de suivre notre muse musicale à travers le monde. Ce n’est pas mon travail, c’est qui je suis.