Stevie Nicks admet être « nerveux » après son retour à « SNL »

Stevie Nicks vient de faire son retour Samedi soir en direct après des décennies !

Lors de l’épisode du 12 octobre du sketch comique, populairement connu sous le nom de SNL, animé par Ariana Grande ce soir-là, le Glissement de terrain Le chanteur est monté sur scène pour la première fois depuis décembre 1983.

Nicks a interprété son dernier single, Le phare, coproduit avec Dave Cobb et Sheryl Crow, autour du thème de l’autonomisation des femmes. Elle a ensuite interprété son tube de 1981, Bord de dix-sept.

Dans une interview par courrier électronique avec PERSONNES magazine, le Bord de dix-sept la hitmaker a exprimé ses réflexions sur le retour à SNL après presque quatre décennies.

« Eh bien, jouer sur Samedi soir en direct est maintenant comme avant. C’est à peu près la chose la plus importante que vous puissiez faire, plus grande qu’un spectacle dans un stade, car cela va être diffusé partout dans le monde », a-t-elle déclaré.

Nicks a poursuivi : « Alors, si vous voulez parler d’être nerveux à propos de quelque chose ! Peu importe le nombre de spectacles que vous avez fait ou combien vous vous entraînez, vous allez être nerveux ! »

« Tu ne peux jamais dire ça Samedi soir en direct cela ne vous aide pas à gagner beaucoup de nouveaux adeptes, des jeunes, des personnes plus âgées, etc. Et donc qu’on vous demande de recommencer… m’a plongé dans une frénésie nerveuse absolue, mais je suis vraiment excité », l’auteur-compositeur-interprète noté en outre.