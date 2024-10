Stevie Nicks à Katy Perry : « Quittez Internet »

Stevie Nicks a formé Katy Perry il y a 10 ans, lorsqu’elle a dit à la pop star de « quitter Internet ». Nicks a raconté l’anecdote dans une longue interview avec Pierre roulante. « Katy Perry me parlait des armées Internet de toutes les chanteuses, et à quel point elles étaient cruelles et rances », a déclaré la chanteuse de Fleetwood Mac, après quoi Perry lui a demandé qui étaient ses « rivales » musicales. Nicks a répondu avec un » regard d’acier », qu’elle « ne saurait pas parce que je ne suis pas sur Internet ». Nicks a exprimé son dégoût pour les stars de la musique qui rivalisent avec leurs fans sur Internet. « Je déteste ça », a-t-elle déclaré à Perry, « Je n’ai pas de rivales, j’ai toutes les autres chanteuses que je connais. amis. Personne n’est en compétition. Quittez Internet et vous n’aurez pas de rivaux non plus. Outre ses commentaires sur Perry, ailleurs dans l’interview, Nicks a parlé de son soutien à Kamala Harris, « Je n’aime pas le mot ‘approuver' », a-t-elle déclaré, « mais ce que j’aime, c’est le fait qu’elle est notre grand espoir. sauver le monde. »

