Stevie Nicks a donné à Lindsey Buckingham « 300 millions de chances »

Même la mort de Christine McVie n’a pas suffi à une réconciliation entre Stevie Nicks et Lindsey Buckingham. Dans une récente interview avec Pierre roulanteNicks a partagé que parler à son ancien membre du groupe Fleetwood Mac et ex-petit-ami pendant la célébration de la vie de McVie pendant quelques minutes était tout ce qu’elle pouvait supporter.

Nicks a révélé que l’événement avait eu lieu à Nobu et a ajouté qu’il avait l’impression que McVie était là parce qu’il y avait un ouragan « fou » qui a « détruit » tout le pont. « La seule fois où j’ai parlé à Lindsey, c’était là-bas, pendant environ trois minutes », a-t-elle déclaré.

« J’ai eu affaire à Lindsey aussi longtemps que possible », a ajouté Nicks. « On ne peut pas dire que je ne lui ai pas donné plus de 300 millions de chances. »

Pour que les choses soient claires, Nicks a confirmé qu’une véritable tournée d’adieu à Fleetwood Mac était hors de question avec un simple « non ». Elle a également déclaré : « Vous savez qu’il n’y a plus de Fleetwood Mac maintenant, parce que lorsque Christine [McVie] est mort, Fleetwood Mac est mort. Nous ne pouvons pas la remplacer. Cela fait écho à un sentiment qu’elle a exprimé cet été en disant : « Sans Christine, rien ne peut se faire ».

Malgré leurs différences, Nicks souhaite le meilleur pour Buckingham. « J’espère qu’il vivra longtemps et qu’il continuera à aller en studio et à travailler avec d’autres personnes », a-t-elle déclaré. « C’est aussi une icône et il peut enseigner aux gens. Il n’est pas arrêté dans son élan. Il peut encore faire de la musique et s’amuser.

Ailleurs dans l’interview, Nicks a déclaré qu’elle avait réalisé que Buckingham devait être renvoyé de Fleetwood Mac en 2018. «C’est arrivé une nuit, non planifiée, dans un MusiCares. [benefit concert] », a expliqué Nicks. « Je n’ai même dit à personne que ce qui s’était passé dans ma tête était terminé jusqu’à la fin de la cérémonie. »

«J’ai emporté avec moi ce soir-là une chanson que j’avais composée avec LeAnn Rimes intitulée ‘Borrowed’», se souvient-elle. « Je l’ai pris avec moi pour jouer pour lui parce que je pensais que nous pourrions faire cette chanson magnifiquement. »

Nicks a poursuivi : « C’est à ce moment-là qu’il n’était très gentil avec personne ; il n’était pas très gentil avec Harry Styles. J’entendais ma mère dire : « Vas-tu vraiment passer les 15 prochaines années de ta vie avec cet homme ? Je pouvais entendre mon père très pragmatique – et d’ailleurs, ma mère et mon père aimaient beaucoup Lindsey – dire : « Il est temps pour vous de divorcer. Entre ces deux-là, j’ai dit : « J’ai fini. »

Pour le moment, Nicks n'a qu'un seul spectacle prévu pour 2025 : une date en tête d'affiche avec Billy Joel au Ford Field de Détroit le 29 mars.