Stevie McKenna étudie les coups de corps brutaux de Gennadiy Golovkin et dit qu’il est le pire cauchemar d’un adversaire | Nouvelles de boxe

Stevie McKenna a révélé comment il étudie le style de combat brutal de Gennadiy Golovkin et le talent irlandais explosif pense qu’il est un « cauchemar » pour ses adversaires.

McKenna a arrêté tous ses huit adversaires, balayant Damian Haus d’une balle dans le corps lors du premier tour de son dernier combat en mai.

L’invaincu de 24 ans s’entraîne aux côtés de son frère, son coéquipier Aaron McKenna, et a affiné ses coups blessants après avoir regardé des images du redoutable Kazakh Golovkin.

Image:

Le joueur de 24 ans a rapidement stoppé une série d’adversaires



« Tout combat dans lequel je participe, j’y vais avec une chose en tête et c’est toujours d’obtenir le KO », a déclaré McKenna Sports aériens.

« Chaque fois que je franchis ces cordes, j’ai cet état d’esprit et je veux aussi divertir les fans.

« J’ai un style de combat très agressif et j’y suis allé et j’ai obtenu un autre KO au premier tour.

« Nous avons beaucoup regardé Golovkin, moi et mon frère Aaron. Nous étudions beaucoup de combattants et nous essayons d’apporter tous les attributs différents dans nos styles. GGG est un style que nous apprécions fortement et essayons d’imiter également. «

McKenna a même testé sa puissance lors d’une séance d’entraînement corporel avec le champion des poids lourds WBC Tyson Fury cette année.

Il a passé de nombreuses séances au gymnase avec le père Fergal, perfectionnant ses compétences de ring malveillantes.

« Quand vous êtes là-dedans, vous pouvez entendre les grimaces d’un adversaire et vous savez si vous réussissez un bon coup », a déclaré McKenna.

« Nous nous entraînons au gymnase tous les jours. Nous travaillons nos coups corporels avec mon père, qui est notre entraîneur, nous travaillons donc sur la précision et l’exactitude. Pour réussir un bon coup corporel, il faut beaucoup d’heures d’entraînement et de temps.

« Vous cherchez juste sous la cage thoracique. Brisez la cage thoracique.

« Beaucoup de gars peuvent le prendre à la tête, mais si vous faites un bon coup au corps sur quelqu’un, il tombe. »

Image:

McKenna pense que les adversaires hésitent à le combattre



McKenna a déjà acquis une réputation de puncheur destructeur, ce qui décourage ses rivaux potentiels.

« Nous avons du mal à trouver des adversaires », a déclaré McKenna, qui s’apprête à revenir en septembre. « Pour le dernier combat, je pense que ce sont huit adversaires qui se sont retirés.

« Il y a aussi des gars, ils veulent y aller et essayer de survivre. Soyez le premier à aller aux points, mais je suis prêt pour tout le monde.

« Je pense que je suis le cauchemar d’un adversaire. Je mesure 6’1 », 147 livres et un frappeur puissant, alors quiconque veut venir contre moi peut l’apporter. «