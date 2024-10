Stevie Go-Go entre dans la fosse aux dragons

Un opérateur local de tuk-tuk fera ses débuts à la télévision jeudi.

Stevie Go-Go Le propriétaire/exploitant Steve Devlin apparaîtra à l’émission Dragons Den de CBC pour mettre en valeur son service de navette, dans le but de l’étendre.

Devlin a amené ses tuk-tuks électriques vert vif à Sarnia-Lambton en 2022 avec le soutien du conseil municipal.

Depuis, le commerce local a essuyé quelques coups.

En août 2023, le Stevie Go-Go a été retiré de la route, et en août dernier, il a de nouveau été contraint de freiner après la saisie des tuk-tuks.

Dans un message à Sarnia News Today, Devlin a partagé sa sincère gratitude pour le soutien continu de la communauté.

« Les six derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie, remplis de défis auxquels je ne m’attendais pas », a déclaré Devlin. « Mais à travers tout cela, votre soutien indéfectible, vos encouragements et votre croyance en mon rêve m’ont permis de continuer. Qu’il s’agisse d’un mot gentil, d’un moment partagé ou simplement d’une présence, vous m’avez aidé à trouver la force de continuer à avancer. Vous’ J’ai vraiment gardé mes rêves vivants, et pour cela, je serai éternellement reconnaissant. Ensemble, nous réalisons quelque chose d’incroyable.

Il y a une soirée de visionnage chez Paddy Flaherty, avec tapis vert, à 19 heures.

Dragon’s Den est diffusé sur CBC à 20 h