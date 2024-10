Stevens réalise le film Ozone « Montréal »

L’acteur et cinéaste Fisher Stevens (« Palmer », « The Lincoln Project ») s’apprête à réaliser le drame/thriller climatique « The Montreal Protocol » qui est en préparation chez Appian Way de Leonardo DiCaprio, New State Pictures et Curiosity Rights.

Jess Kimball Leslie (« Kings of America ») adapte l’histoire vraie de scientifiques opprimés qui ont entrepris de réparer le trou dans la couche d’ozone.

Susan Solomon, spécialiste de l’atmosphère, a découvert la cause de la déchirure de la couche protectrice située au-dessus de la surface de la Terre.

Elle et une équipe de scientifiques américains se sont aventurés en Antarctique pour recueillir des preuves cruciales prouvant que les produits chimiques chlorofluorocarbones (CFC) étaient liés à l’appauvrissement de la couche d’ozone.

Face à des conditions inhospitalières et au péril de leur propre réputation, leurs résultats ont modifié l’opinion publique et l’attitude des dirigeants mondiaux face à la crise.

Cela a finalement conduit à l’établissement du Protocole de Montréal – qui reste le seul traité environnemental mondial universellement ratifié. Le projet est en cours de développement donc aucun mot sur le calendrier de tournage pour l’instant.

Source: Variété