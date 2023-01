Stevenage exclut Aston Villa de la FA Cup

Stevenage, du côté de la Ligue 2, a marqué deux buts tardifs pour éliminer Aston Villa de la FA Cup. L’équipe d’Unai Emery a semblé mener 1-0 grâce au but de Morgan Sanson à la 33e.rd minute mais c’est Stevenage qui a produit un numéro de Houdini dans les dernières minutes du temps réglementaire pour une victoire célèbre.

L’équipe adverse n’avait que 6 remplaçants sur le banc, mais deux d’entre eux, Jamie Reid et Dean Campbell, ont marqué après être venus renverser le match et terminer un acte de tuerie géant au troisième tour.

Premier League contre Ligue 2

Malgré le gouffre entre les deux équipes, c’est Stevenage qui a débuté le meilleur des deux dans la soirée.

Les deux équipes de la Ligue ont ouvert Villa dans le 17e minute lorsque Danny Rose a terminé avec style sur le centre bas de Luke Norris depuis l’aile gauche, mais VAR l’a annulé en raison d’un hors-jeu.

Villa a cependant pris les devants après une merveilleuse interaction au milieu du parc. Phillipe Coutinho a trouvé entre Douglas Luiz qui a rapidement transféré le ballon à Leon Bailey uniquement pour que le Jamaïcain le cède à Danny Ings.

L’Anglais a joué dans Sanson qui a pris une touche puis a terminé avec aplomb dans le coin inférieur gauche. C’était le premier but de Sanson pour le club depuis son arrivée à Villa Park depuis Marseille il y a deux ans.

Stevenage a eu la malchance de ne pas être à égalité dans le 39e minute où Norris a frappé le poteau avec un délicieux tir du flanc gauche.

L’ailier était une menace constante pour l’équipe locale, prenant le dessus sur Matty Cash à plusieurs reprises en première mi-temps. Villa aurait pu mettre le match au lit en seconde période si Bailey et Ings n’avaient pas repoussé leurs propres opportunités.

Tardif contrarié

Stevenage a absorbé la pression et a cherché à frapper l’équipe locale à la pause et était résolu malgré un but de moins. C’était finalement 1-1 à la 88e minute où Leander Dendoncker a été expulsé pour un tir cynique sur la chemise de Campbell.

Le milieu de terrain belge a perdu possession après avoir reçu le ballon du gardien Robin Olsen au bord de sa propre surface que Campbell a arraché avant d’être gêné au but.

L’arbitre Graham Scott a pointé l’endroit et Reid est intervenu pour rentrer chez lui pour rétablir la parité dans la nuit.

Stevenage a ensuite marqué son deuxième de la nuit après avoir travaillé un corner court et Campbell, qui n’a pas été marqué, a percé son tir devant Olsen au premier poteau à la grande jubilation des 3000 fans à Villa Park.

C’était la septième année consécutive que Villa sortait de la FA Cup au troisième tour. Stevenage, qui s’est écrit dans les livres d’histoire avec la victoire à l’extérieur, se rendra désormais à Stoke City au quatrième tour.

