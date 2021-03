Yeun, qui est né en Corée du Sud et a grandi aux États-Unis, était l’un des deux hommes d’origine asiatique nominés dans la catégorie du meilleur acteur – avec Riz Ahmed (un Britannique d’origine pakistanaise), qui joue dans «Sound of Metal» – aux Oscars de cette année, la première fois que cela se produit dans les 93 ans d’histoire des Oscars. C’était aussi la première nomination du meilleur acteur pour un homme d’origine asiatique en près de 20 ans.

Dans une conversation téléphonique, un Yeun encore groggy a discuté de ce que c’était de travailler aux États-Unis avec une distribution largement coréenne-américaine, si on avait l’impression que Hollywood avait atteint un tournant en ce qui concerne la représentation américano-asiatique, et qu’est-ce qui à côté de lui. Ce sont des extraits édités de la conversation.

Vous êtes l’un des deux hommes d’origine asiatique à être nommé meilleur acteur cette année, ce qui est une première aux Oscars. Qu’est-ce que ça fait de faire l’histoire, surtout quand les Oscars ont largement négligé les artistes asiatiques ces dernières années?

Ce n’est pas quelque chose qui me préoccupe vraiment. Je porte avec moi ma culture et qui je suis, et si cela remet en question ou brise les choses, c’est merveilleux.

Quelle a été votre première pensée en lisant le script?

Isaac [the “Minari” writer-director] a une telle manière avec les mots, et il a capturé quelque chose que je voulais profondément dire à plusieurs niveaux directement sur la page. Quand je l’ai lu, j’ai été très ému. J’y suis profondément connecté. Isaac n’a peut-être pas écrit quelque chose de nouveau dans la réalité, mais il a écrit quelque chose de nouveau dans notre compréhension collective de ce qu’est la réalité. Faire comprendre aux gens cette nouvelle langue et ce que nous ressentons est la chose la plus humiliante et la plus belle.

Comment était-ce de travailler aux États-Unis avec une distribution majoritairement coréo-américaine?

Il avait ses propres défis. Vous gérez les problèmes de communication de différentes manières. Mais après les premiers jours, nous avons résolu les problèmes et nous nous sommes réunis pour raconter cette histoire sur la famille et ce que c’est que d’être humain. Je sais que les nominations sont délimitées et séparées, mais c’était vraiment une expérience collective. C’était un travail d’amour et j’espère que tout le monde sera vu. Nous y avons tous mis notre cœur.