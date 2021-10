Steven Van Zandt sur l’activisme sud-africain : « Nous avons allumé cette étincelle »

Steven Van Zandt peut-être mieux connu pour son musique et pour avoir joué dans « Les Sopranos, » mais il a eu un effet notable sur la politique et dans l’activisme aussi.

Les musicien de 70 ans est connu pour avoir créé de la musique à thème politique dans sa carrière solo après avoir temporairement quitté le E Street Band de Bruce Springsteen. En 1985, il crée Artists United Against Apartheid, un groupe de musiciens qui refuse de se produire au Sun City Resort à Afrique du Sud contre l’apartheid.

Le groupe – qui comprenait Springsteen, Miles Davis, Bob Dylan, Pat Benatar, Peter Gabriel, Bono et bien d’autres – a créé la chanson « Sun City » comme symbole de leur opposition à l’apartheid. L’air était destiné à sensibiliser à la question afin d’inciter les gouvernements du monde à prendre des mesures.

Lors d’une apparition vendredi sur « Temps réel avec Bill Maher« , Van Zandt a parlé de son combat contre le système de ségrégation, recevant les éloges de l’animateur de talk-show pour avoir travaillé pour changer le monde.

« C’était beaucoup de gens impliqués, pas seulement nous, les quatre mousquetaires – moi, Danny Schechter, Arthur Baker et Hart Perry – mais c’était vraiment les Nations Unies pour tous les syndicats en Europe. C’était un grand mouvement », a-t-il ajouté. il a dit. « Nous avons allumé cette étincelle, nous avons allumé la mèche. »

Maher a ensuite souligné qu’un certain nombre de stars se sont produites dans le complexe à l’époque – une liste qui comprend Cher, Elton John et plus encore. Mais Van Zandt a défendu ses collègues.

« Nous avons pris une décision : supposons qu’ils ont été manipulés, ce qu’ils étaient », a déclaré le rockeur à propos des musiciens qui se sont produits sur place. « N’ayons pas de luttes intestines parmi les gens de la musique. »

Il a ajouté qu’il voulait garder « un œil sur le ballon parce que nous avions un objectif plus important en tête ».

Leur objectif était finalement de « sensibiliser suffisamment » pour voir des sanctions imposées à l’Afrique du Sud, les pressant de mettre fin à l’apartheid.

La star a dit qu’il s’attendait à ce que le président de l’époque Ronald Reagan d’opposer son veto au projet de loi sur les actions « parce qu’il faisait partie de cette trinité impie soutenant l’apartheid – lui, [then-British Prime Minister Margaret] Thatcher et [then-German leader Helmut] Khôl. »

Il a noté que le « boycott culturel » de Sun City qu’il avait aidé à inaugurer faisait suite à un « boycott sportif » de la région. Les boycotts ont été suivis de sanctions économiques.

« Une fois sortis, [Reagan] y a opposé son veto et nous avons outrepassé le veto parce que nous avions tellement éveillé la conscience », a rappelé Van Zandt. « Les républicains ont voté pour. … Les républicains votant pour que les Noirs puissent voter ? »