Steven Tyler d’Aerosmith poursuivi pour avoir prétendument agressé sexuellement un mineur – National

Le leader d’Aerosmith, Steven Tyler, a été accusé d’agression sexuelle, de violences sexuelles et d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle à un mineur dans le cadre d’un nouveau procès intenté par Julia Holcomb – qui dit qu’elle avait 16 ans lorsque Tyler l’a ciblée pour la première fois en 1973.

Le procès, qui a été déposé en vertu d’une loi californienne de 2019 qui renonce temporairement au délai de prescription pour les agressions sexuelles infantiles, affirme que Tyler a utilisé sa position de rock star riche et célèbre pour la manipuler afin qu’elle ait une relation sexuelle avec lui alors qu’elle était mineure. .

Bien que le procès n’identifie pas directement Tyler par son nom, se référant plutôt à Doe 1 et Does 2 à 50, Holcomb a parlé publiquement de ses allégations contre Tyler – et certains des détails du procès ont été tirés des propres mémoires de la rock star.

Holcomb allègue qu’elle a rencontré Tyler lors d’un concert d’Aerosmith à Portland, Oregon, juste après son 16e anniversaire. Tyler, aujourd’hui âgé de 74 ans, aurait eu 25 ans à l’époque.

Selon le costume, qui était obtenu par Rolling Stone, Tyler a ramené Holcomb dans sa chambre d’hôtel et ils ont discuté de son âge, ainsi que de sa vie familiale troublée. Tyler aurait alors « commis divers actes de conduite sexuelle criminelle » sur elle avant de la renvoyer chez elle le lendemain matin.

Holcomb dit qu’elle était “impuissante à résister” à Tyler en raison de son “pouvoir, de sa renommée et de sa capacité financière substantielle”. Le procès indique que Tyler “a contraint et persuadé le demandeur de croire qu’il s’agissait d’une” histoire d’amour romantique “.”

En 1974, Tyler aurait convaincu la mère de Holcomb de l’inscrire comme son tuteur, ce qui lui permettrait de voyager avec Holcomb à travers les frontières de l’État et d’emmener le mineur en tournée sans crainte de poursuites.

Tyler écrit à propos de cet incident dans ses propres mémoires, disant qu’il “a failli épouser une adolescente” et que “ses parents sont tombés amoureux de moi, ont signé un papier pour que j’aie la garde, donc je ne serais pas arrêté si je l’a emmenée hors de l’état.

Le procès allègue qu’en 1975, Holcomb est tombée enceinte du fils de Tyler à l’âge de 17 ans, mais a été convaincue de se faire avorter par le leader d’Aerosmith – une affirmation dont elle a déjà parlé. lors de rassemblements anti-avortement et d’entretiens publics.

Tyler aurait insisté sur l’avortement à la suite d’un incendie dans un appartement, arguant que leur bébé à naître serait blessé en raison de l’inhalation de fumée et du fait que Holcomb avait pris de la drogue pendant leur relation – des médicaments qui, selon Holcomb, étaient fournis par Tyler.

Selon le procès, Holcomb a subi l’avortement après que Tyler a menacé de cesser de la soutenir. Après avoir mis fin à la grossesse, Holcomb dit qu’elle a quitté Tyler et est retournée à Portland, où elle est devenue une fervente catholique et a finalement rencontré son mari.

Holcomb affirme qu’elle a enterré ces souvenirs de Tyler jusqu’à ce que la rock star en parle dans ses mémoires et la soumette à “l’infamie involontaire” en décrivant son agression sexuelle dans son enfance comme une “relation amoureuse et romantique”.

L’autobiographie d’Aerosmith de 1997 fait référence à la relation de Tyler avec une fille mineure, à l’incendie de l’appartement et à l’avortement – bien que la victime en question soit appelée Diana. Tyler a en outre écrit sur ces événements dans ses propres mémoires et a mentionné l’incendie de l’appartement, mais pas l’avortement.

Les remerciements des mémoires de Tyler incluent Julia Halcomb, qui pourrait être une faute d’orthographe de Holcomb.

