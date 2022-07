Steven Spielberg tourne le premier clip de Marcus Mumford — sur son téléphone

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Steven Spielberg a fait ses débuts en tant que réalisateur de vidéoclips, et c’était une affaire de famille.

Marcus Mumford, chanteur du groupe folk britannique Mumford & Sons, a révélé sur Instagram que Steven Spielberg a réalisé son tout premier clip vidéo, qui se trouve également être le premier projet solo de Mumford depuis l’annonce de son album solo.

Mumford s’est rendu sur Instagram pour annoncer la sortie de son nouveau clip vidéo et pour remercier Spielberg et sa femme Kate Capshaw de l’avoir aidé à faire de la vidéo ce qu’elle était et d’avoir compris sa vision.

“Le dimanche 3 juillet, dans le gymnase d’un lycée de New York, Steven Spielberg a réalisé son premier clip vidéo, en un seul plan, sur son téléphone”, a-t-il déclaré dans le post. “J’ai été submergé par le soutien des gens autour de moi pour vous apporter cette musique, et je ne peux pas espérer exprimer toute ma gratitude. Quand les gens l’obtiennent, ça me coupe le souffle. Kate et Steven viennent de l’avoir, et Je ne les remercierai jamais assez.”

Il a crédité Capshaw en tant que producteur, directeur artistique et dolly grip, et sur la photo qu’il a postée, on peut la voir déplacer Spielberg sur une chaise roulante alors qu’il tient son téléphone devant Mumford interprétant sa chanson sur une mini scène.

Ce n’est pas seulement la famille Spielberg qui s’est réunie pour rendre cette vidéo possible, car l’épouse de Mumford, l’actrice Carey Mulligan, est également reconnue pour avoir fait les costumes et le son de la vidéo.

La vidéo était pour la chanson originale de Mumford “Cannibal”, qui est le premier single de son prochain album solo “Self Titled”. La chanson est maintenant disponible pour que les gens l’entendent et l’album devrait sortir le 16 septembre.

Bien que ce soit la première fois que Spielberg réalise un clip vidéo, ce n’est certainement pas sa première tentative de réalisation. Spielberg a réalisé “ET The Extraterrestrial”, les trilogies Jurassic Park, les films primés aux Oscars “Schindler’s List”, “Gladiator” et “American Beauty”.

Plus récemment, il a réalisé le remake de “West Side Story”, qui a été nominé pour la meilleure image et a remporté une victoire dans la catégorie des actrices de soutien, avec Ariana DeBose gagnante pour son interprétation d’Anita, un rôle précédemment joué par Rita Moreno, qui a également remporté un Oscar dans la même catégorie.

Son prochain film, intitulé “The Fablemans”, est un regard semi-autobiographique sur sa vie avant de devenir réalisateur. Il met en vedette Seth Rogan, Julia Butters de “Il était une fois à Hollywood”, Paul Dano et bien d’autres.

“The Fablemans” devrait sortir le 11 novembre 2022.