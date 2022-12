Steven Spielberg s’excuse pour la “décimation de la population de requins” à cause de “Jaws”

Le réalisateur Steven Spielberg s’excuse pour l’impact que son film “Jaws” a eu sur la population de requins 47 ans après la sortie du film.

Le blockbuster hollywoodien de 1975 concerne une ville balnéaire de la Nouvelle-Angleterre qui tente de combattre un grand requin blanc qui tue des touristes et des baigneurs. Le réalisateur de 76 ans a déclaré à “Desert Island Discs” de BBC Radio 4 dans une récente interview qu’il pensait que la popularité du film était corrélée au déclin des requins.

“Je regrette vraiment et à ce jour la décimation de la population de requins à cause du livre et du film. Je le regrette vraiment, vraiment”, a déclaré Spielberg, qui avait 27 ans lorsque le film a été réalisé.

“C’est l’une des choses que je crains encore. Pas de me faire manger par un requin, mais que les requins soient en quelque sorte en colère contre moi pour la frénésie alimentaire des pêcheurs sportifs fous qui s’est produite après 1975”, a poursuivi Spielberg.

Cependant, le lien entre la popularité du film et le déclin de la population de requins au cours des dernières décennies n’est pas largement reconnu, selon l’expert en requins Paul Cox, qui a déclaré au Guardian que blâmer “Jaws” reviendrait à “donner la filmer trop de crédit.”

“Les cas de déclin de la population de requins sont très clairement la surpêche des pêcheries”, a ajouté Cox.

Cependant, l’auteur du livre sur lequel le film est basé convient avec Spielberg que la popularité de la franchise a eu un effet dévastateur sur la population de requins.

“Sachant ce que je sais maintenant, je ne pourrais jamais écrire ce livre aujourd’hui”, a déclaré Peter Benchley à la BBC en 2015. “Les requins ne ciblent pas les êtres humains, et ils ne sont certainement pas rancuniers.”