Steven Spielberg rend hommage à John Williams lors de la première de Maestro’s Doc

À la première du documentaire Disney+ Musique de John Williams Lors de la soirée d’ouverture de l’AFI Fest mercredi, Steven Spielberg a pris le temps de réfléchir à sa collaboration de longue date avec le légendaire compositeur.

Le duo a travaillé ensemble sur près de 30 films, dont Mâchoires, ET, La liste de Schindler et le Parc Jurassique et Indiana Jones franchise. Spielberg est producteur du nouveau documentaire sur Williams et, lors de la projection à Los Angeles, a rappelé comment, pendant plusieurs années, les deux hommes organisaient des concerts de collecte de fonds pour des orchestres à travers le pays. Le cinéaste jouait une scène de Indiana Jones et la dernière croisade sans musique au préalable, en plaisantant, la scène de quatre minutes semblerait durer 14 minutes. Et puis la scène se rejouait avec Williams à la tête d’un orchestre, donnant l’impression que les quatre minutes duraient 90 secondes.

« C’est le miracle de la musique de film et c’est le miracle constant de John Williams, ce qu’il a apporté à tous nos films et comment il les a élevés et les a fait connaître à vous tous », a déclaré Spielberg à la foule. « Souvent, vous pouvez même quitter un film dont John Williams a composé la musique, et une semaine plus tard, vous pouvez oublier le film mais vous n’oublierez jamais la musique. »

Il a poursuivi : « J’aime John, il est bien plus un ami cher de la famille, un membre de la famille ; c’est le meilleur partenaire créatif que j’ai jamais eu. Depuis 52 ans que John et moi travaillons ensemble, lui qui compose la musique de mes films dans cette industrie, c’est le meilleur partenaire que j’ai jamais eu dans le domaine des arts créatifs.

Même si Williams, 92 ans, n’était pas présent à l’événement, les producteurs Ron Howard, Kathleen Kennedy et Frank Marshall étaient présents, ainsi que les supporters JJ Abrams, Gustavo Dudamel et Bryce Dallas Howard.

Howard a remercié Williams d’avoir fait confiance à l’équipe pour raconter son histoire et s’est demandé si le compositeur prendrait réellement sa retraite comme il l’avait laissé entendre auparavant, réfléchissant à Le journaliste hollywoodien« Je pense que Steven le récupérera » pour un autre projet.

Le réalisateur Laurent Bouzereau a déclaré qu’il « harcelait constamment » Williams pendant des années pour qu’il réalise un documentaire et qu’à l’âge de 90 ans, cela semblait être le bon moment. Bouzereau a ajouté que le compositeur est très content du film : « Il m’a appelé, il m’a écrit, je lui ai parlé ce matin. Il pensait vraiment que c’était très spécial. Cela a grandi sur lui; il était un peu timide au début et il est très privé, mais il s’est vraiment habitué au processus et je passais à côté de lui et il me disait : « Quand faisons-nous la prochaine interview ? Et nous l’avons suivi partout donc il s’est habitué à nous.

Musique de John Williams sera présenté en première sur Disney+ et sortira en salles en quantité limitée à New York, Los Angeles et Londres le 1er novembre.