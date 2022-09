Steven Spielberg lance ses mémoires de film “Les Fabelmans”

TORONTO – Steven Spielberg a créé son très attendu “The Fabelmans” sous un tonnerre d’applaudissements au Festival international du film de Toronto, lançant son film le plus autobiographique et l’un des cinéastes de 75 ans a déclaré qu’il avait construit toute sa vie. “The Fabelmans”, que Spielberg a écrit avec Tony Kushner, s’inspire largement de la propre enfance du réalisateur – de ses parents, interprétés par Michelle Williams et Paul Dano dans le film, et de sa formation précoce en tant que cinéaste. Le film s’ouvre sur un jeune garçon timide à l’extérieur d’un cinéma qui va voir son premier film (“The Greatest Show on Earth”). Sa mère l’encourage : “Les films sont des rêves, poupée.”

“C’est évidemment quelque chose auquel je pense depuis longtemps”, a déclaré Spielberg sur scène après la projection samedi soir. « Je ne savais pas vraiment quand j’allais m’y mettre. Ce n’est pas parce que j’ai décidé de prendre ma retraite et c’est mon chant du cygne. Ne croyez rien de tout cela.

Spielberg a déclaré qu’il avait parlé pour la première fois de ce qui allait devenir “The Fabelmans” avec Kushner lors de la réalisation de “Lincoln”. Le dramaturge, a déclaré Spielberg, a joué le rôle de thérapeute alors que Spielberg déchargeait ses souvenirs. Mais il faudra attendre la pandémie pour que le réalisateur se décide à raconter, pour la première fois, sa propre histoire.

“Alors que les choses empiraient de plus en plus, j’ai pensé que si j’allais laisser quelque chose derrière moi, quelle était la chose que je devais vraiment résoudre et déballer?” dit Spielberg.

Spielberg, dont les trois sœurs étaient dans le public, a ajouté plus tard : « Ce film est pour moi une façon de ramener ma mère et mon père. Et cela a également rapproché mes sœurs – Annie, Sue et Nancy – plus que je n’aurais jamais cru possible. Et cela valait la peine de faire le film.

Universal Pictures sortira “The Fabelmans” le 11 novembre à New York et Los Angeles avant de l’étendre à l’échelle nationale le 23 novembre. Sa première mondiale à Toronto – qui suivra immédiatement “Glass Onion: A Knives Out Mystery” de Rian Johnson au Princess of Wales Theatre – était un événement majeur et inhabituel. C’était le premier film de Spielberg au TIFF, et il a déclaré lors de la présentation du film que c’était sa première fois dans la programmation officielle d’un festival du film.

Le film de deux heures et demie a été immédiatement reçu comme un grand et personnel opus pour Spielberg, presque certain de jouer un rôle de premier plan aux Oscars. Outre Williams, qui est enceinte de son troisième enfant, et Dano, le casting comprend Seth Rogen en tant qu’ami proche de la famille, une brève performance remarquable de Judd Hirsch, Jeannie Berlin et le nouveau venu Gabriel LaBelle qui joue Sammy Fabelman, le jeune Spielberg fictif.

“Steven a été généreux en nous laissant entrer dans sa vie”, a déclaré Dano, qui a déclaré avoir eu accès aux anciennes photographies de Spielberg, à des films personnels et à de longues conversations sur Zoom avec le réalisateur. “Le but était de capturer une vie vécue.”

Bien qu’il y ait des moments très dessinés de films transportant Sammy, “Fabelmans” peut surprendre certains pour la complexité avec laquelle il tisse le cinéma et la vie de famille. Le cinéma dans le film de Spielberg est à la fois un pouvoir de transformation et quelque chose de dangereux ; une façon d’exprimer une émotion authentique et de s’en cacher. Kushner, un collaborateur fréquent de Spielberg, a déclaré que le film démontre à quel point “le film est un ami peu fiable”.

“Cela vous mènera dans un endroit sûr et tout au long de la sécurité est quelque chose d’inattendu et d’effrayant”, a déclaré Kushner. “Cela se produit encore et encore dans le film.”

“The Fabelmans” est peuplé d’expérimentations précoces avec des caméras 8 millimètres, de petits films réalisés avec des membres de la famille et de courts métrages de plus en plus ambitieux. Tous reflètent les premières incursions de Spielberg dans le cinéma, bien qu’il y ait quelques différences.

“J’ai fait tous les trucs en coulisses de ce film bien mieux que les vrais films que j’ai faits quand j’avais l’âge de Sammy”, a déclaré Spielberg avec un sourire. “C’était une super refonte.”