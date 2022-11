Steven Spielberg devient personnel dans ‘The Fabelmans’

Pendant plus de 50 ans, Steven Spielberg a réalisé des films sur tous les sujets sous le soleil. Requins, dinosaures, extraterrestres amis ou non, pirates, espions, soldats et héros historiques et imaginaires. Peu de cinéastes peuvent égaler sa gamme. Mais un sujet que Spielberg a évité est lui-même.

Jusqu’ici. “Les Fabelman» est un film désarmant, parfois douloureusement intime, sur une famille étroitement calquée sur les Spielberg. C’est un portrait de l’auteur en jeune homme qui raconte aussi l’histoire d’un mariage qui s’effondre. Sammy Fabelman, joué adolescent par Gabriel LaBelle, est le fils unique et l’aîné de Mitzi (Michelle Williams) et Burt (Paul Dano), qui ont déménagé du New Jersey en Arizona puis en Californie du Nord dans les années 1950 et 1960. Alors que Sammy découvre sa vocation cinématographique – tourner des films à la maison, à l’école et avec sa troupe de scouts – il est témoin du mécontentement croissant de Mitzi et de l’incapacité de Burt à y faire face.

Écrit avec Tony Kushner, son collaborateur sur “Munich”, “Lincoln” et “West Side Story”, “The Fabelmans”, qui sort en salles ce week-end, emmène Spielberg dans un territoire narratif inexploré. Je lui ai parlé ce mois-ci par appel vidéo de son voyage dans son propre passé, ainsi que de l’état actuel et futur des films. Notre conversation a été éditée et condensée.

« Les Fabelman » raconte une histoire avec laquelle vous vivez visiblement depuis très longtemps. J’étais curieux de savoir ce qui l’avait finalement fait remonter à la surface.