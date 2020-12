L’Académie des arts et des sciences du cinéma et ABC ont annoncé mardi un trio de producteurs accomplis qui superviseront la cérémonie de remise des prix 2021, qui comprend Soderbergh (« Traffic », « Erin Brockovich »), nominé aux Emmy Awards et Jesse Collins et Producteur nominé aux Oscars Stacey Sher.

Ce sera leur première fois à produire le spectacle.

« Les Oscars à venir sont l’occasion idéale pour l’innovation et pour reconsidérer les possibilités de la remise des prix. C’est une équipe de rêve qui répondra directement à ces moments », ont déclaré le président de l’Académie David Rubin et la PDG de l’Académie Dawn Hudson dans un communiqué conjoint . « L’Académie est ravie de travailler avec eux pour proposer un événement qui reflète l’amour mondial des films et la façon dont ils nous connectent et nous divertissent lorsque nous en avons le plus besoin. »

Habituellement organisés en février ou mars pour clôturer la saison des récompenses d’Hollywood, les Oscars auront lieu cette année en avril en raison des retards causés par la pandémie de coronavirus.