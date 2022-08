Steven Seagal visite la prison détenant des détenus ukrainiens quelques jours après que des dizaines de personnes ont été tuées dans une attaque | Nouvelles du monde

Steven Seagal a visité un camp de prisonniers dirigé par des séparatistes soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine, qui a été frappé par une attaque meurtrière quelques jours plus tôt.

La star d’action hollywoodienne, 70 ans, a été photographiée en train de regarder à travers les barreaux du complexe les prisonniers de guerre à l’intérieur.

Il a ensuite été photographié à l’intérieur du bâtiment en ruine de la ville de première ligne d’Olenivka, dans l’oblast de Donetsk.

Parmi les détenus se trouveraient des membres du bataillon d’extrême droite Azov qui avaient été capturés à Marioupol où ukrainien forces ont résisté aux troupes russes pendant des mois pendant la guerre.

Image:

Seagal est également entré dans le bâtiment. Photo : Vladimir Soloviev/Télégramme



La visite de Seagal intervient après que plus de 50 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées lors d’un incident survenu le 29 juillet à la prison.

La Russie a affirmé que l’armée ukrainienne avait utilisé des roquettes HIMARS fournies par les États-Unis frapper la prison dans une zone contrôlée par la République populaire de Donetsk soutenue par Moscou.

Cependant, les forces armées ukrainiennes ont nié toute responsabilité, affirmant que l’artillerie russe avait ciblé la prison pour cacher les mauvais traitements infligés aux personnes qui y étaient détenues.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié la Russie d'”État terroriste” et dit que son voisin avait commis un crime de guerre.

En outre, les États-Unis ont déclaré que leurs services de renseignement avaient établi que la Russie cherchait à produire de fausses preuves pour faire croire que les forces ukrainiennes étaient responsables de l’attaque.

Seagal entretient des relations étroites avec la Russie et a précédemment salué le président Vladimir Poutine comme “l’un des plus grands dirigeants mondiaux, sinon le plus grand dirigeant mondial, vivant aujourd’hui”.

La star de On Deadly Ground est un artiste martial accompli, tout comme M. Poutine. Il a obtenu la nationalité russe en 2016.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur Telegram, l’acteur de Under Siege, qui serait en Ukraine pour filmer un documentaire sur l’invasion, a donné son point de vue sur ce qu’il pensait s’être passé dans la prison.

Il a déclaré: “Si vous regardez la structure de l’extérieur et de l’intérieur, cela ressemble à une fusée ou à un missile pour moi.

“Si vous regardez les lits et tous les trucs comme ça, ce n’est certainement pas une bombe. Sans oublier que le gouvernement russe a maintenant beaucoup d’artefacts du HIMARS.”

Le chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, Denis Pushilin, a été photographié avec Seagal et a déclaré que l’acteur “veut changer la façon dont les gens voient la guerre”.

M. Pushilin a déclaré sur Telegram: “Steven a noté que 98% de ceux qui parlent du conflit dans les médias ne sont jamais venus ici. Par conséquent, le monde ne connaît pas la vérité.”

Image:

L’acteur a été vu en train d’examiner ce qui semblait être des éclats d’obus. Photo : Vladimir Soloviev/Télégramme



Image:

Photo : Vladimir Soloviev/Télégramme





Des images de Reuters ont montré les restes d’un bâtiment incendié rempli de lits en métal, certains avec des corps carbonisés allongés dessus tandis que d’autres corps étaient alignés sur des civières militaires ou sur le sol à l’extérieur.

En 2018, la Russie a confié à Seagal la tâche de maintenir des relations cordiales avec les États-Unis.

A l’époque, le ministre russe des Affaires étrangères avait annoncé sur Facebook que l’acteur serait son envoyé spécial pour les relations humanitaires avec l’Amérique

Un an plus tôt, l’Ukraine avait interdit à Seagal d’entrer dans le pays pendant cinq ans, invoquant des raisons de sécurité nationale.

Parmi les célébrités qui se sont rendues en Ukraine pour rencontrer et soutenir le président Zelenskyy figurent les acteurs hollywoodiens Ben Stiller, Sean Penn et Jessica Chastain ainsi que le chanteur de U2 Bono.