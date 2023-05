Steven Schumacher sur «l’état d’esprit de requin» qu’il a adopté pour assurer la promotion de Plymouth Argyle au championnat

Le manager de Plymouth Argyle, Steven Schumacher, a déclaré qu’il s’était assuré que son équipe maintenait un état d’esprit implacable sur le chemin du titre de Ligue 1 cette saison.

Gagnant un impressionnant 101 points, Argyle a repoussé Ipswich Town à la première place, les deux clubs étant promus au championnat la saison prochaine. Sheffield Wednesday a cependant poussé les deux équipes sur le fil, les Owls accumulant eux-mêmes 96 points et devant se contenter des barrages.

Schumacher, dans le premier poste de manager de sa carrière, a inculqué une mentalité de gagnant à ses joueurs, qui ont souvent été radiés au cours de la campagne.

« Il est important de réfléchir et de voir ce qui s’est bien passé dans un match et ce qui ne s’est pas passé », a déclaré Schumacher. QuatreQuatreDeux. « En tant qu’entraîneurs, nous choisissons ce que nous voulons montrer aux joueurs et quel message nous voulons faire passer qui nous aidera lors du match suivant.

« Chaque fois que nous avons eu de très bons résultats la saison dernière – en particulier, les deux matchs du derby du Devon contre Exeter où nous avons gagné 4-2 et 1-0 – nous les avons étudiés, revus, puis nous sommes passés à autre chose très rapidement.

« Vous n’avez pas le temps de vous attarder sur quoi que ce soit. C’est presque comme un état d’esprit de requin : vous devez continuer à avancer, en pensant que vous n’avez pas fini. »

En effet, même dans les moments difficiles, Schumacher et son équipe d’Argyle ont toujours réussi à rebondir. Après une dure défaite 4-0 contre Bolton lors de la finale du trophée Papa John’s à Wembley en avril, Plymouth a remporté sept de ses huit matchs de championnat restants pour assurer sa promotion et s’assurer que le chagrin ne se manifeste plus.

A seulement 39 ans, Schumacher a déjà joué avec Wayne Rooney dans l’équipe de jeunes d’Everton. Footballeur prometteur qui a été capitaine de l’équipe d’Angleterre U19, Schumacher explique pourquoi il n’a pas réussi à Goodison Park.

« Je n’étais pas loin », a expliqué le manager d’Argyle à FFT. « J’ai eu une saison complète dans l’équipe première, lors de la première saison complète de David Moyes.

« Je me suis entraîné avec eux tous les jours mais j’ai dû partir en prêt plusieurs fois [to Carlisle and then Oldham]. Les opportunités allaient toujours être rares car l’équipe que Moyes a héritée de Walter Smith était énorme – c’était une équipe remplie de joueurs internationaux, et en particulier de joueurs internationaux qui jouaient à ma place.

« Quand Moyes les a tous libérés, j’ai également été libéré, à l’âge de 20 ans. C’était un peu un choc de partir, mais c’était probablement la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j’avais une carrière décente dans les ligues inférieures. »