Steven Reid: Faire face à l’anxiété et aux attaques de panique en tant que joueur de Premier League et pourquoi je veux aider les autres | Nouvelles du football

Steven Reid a déclaré à Sky Sports News qu’il avait eu deux crises de panique lors de matchs de Premier League et se dit désormais déterminé à aider les autres à améliorer leur santé mentale et leur bien-être.

Plus tôt ce mois-ci, Reid a quitté son poste d’entraîneur adjoint de Steve Cooper à Nottingham Forest pour devenir un entraîneur spécialisé à part entière, dans le but d’aider les gens à améliorer leur bien-être mental, leur confiance et leur capacité de leadership.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point les moments les plus difficiles auxquels il avait été confronté au cours de sa carrière étaient difficiles, Reid a répondu: “Vraiment dur, vraiment dur, vous savez, vous parlez d’anxiété, de stress, de crises de panique.

“Je me souviens être allé dans ma voiture après être allé à un match de Premier League pour jouer, pour commencer le match, et avoir eu une attaque de panique et avoir dû retourner à l’intérieur et me calmer.

“J’en ai eu un sur le terrain, à quelques reprises j’ai vécu cela sur le terrain et c’est un moment vraiment difficile à gérer, à gérer, à essayer de trouver les outils, et vous parlez aux bonnes personnes pour traverser ces moments.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dans sa première interview télévisée en plus de quatre ans, le milieu de terrain Danny Drinkwater a parlé exclusivement à Sky Sports News de son passage troublé de cinq ans à Chelsea.



“Mais cela ne devient pas vraiment beaucoup, beaucoup plus difficile que cela dans les matchs de Premier League, vivre ces émotions en plus de la performance réelle de gérer un match de Premier League de toute façon, sans parler du côté émotionnel de celui-ci.”

“Je suis parti avec mon cœur et ma tête”

Reid, 41 ans, faisait partie de l’équipe des coulisses qui a aidé Forest à obtenir une promotion en Premier League pour la première fois en 23 ans.

Et l’ancien international de la République d’Irlande a admis que quitter le City Ground avait été une décision difficile.

“C’était quelque chose auquel je pensais vraiment depuis un certain temps. J’avais eu quelques discussions au fil des saisons avec Steve et ma famille et mes proches. J’avais été sur le point d’y aller à quelques reprises mais J’ai juste senti que c’était le moment idéal.

« J’en ai parlé décision et à quel point cela devient difficile après la promotion et une autre saison [to look forward to] en Premier League face à l’élite. Mais en fin de compte, c’est quelque chose qui est devenu une passion.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La manager de Brighton Women, Hope Powell, parle ouvertement de certains de ses mécanismes d’adaptation, de la pression du travail et de la façon dont la sensibilisation à la santé mentale a changé depuis qu’elle était joueuse



“Je pense qu’au fil des années passées dans le football, dans l’environnement depuis avant mes 16, 17 ans, ça remonte toutes ces années, et j’ai fini par perdre le plaisir de ça, d’être dedans, à l’avant du jeu.

“Mais, évidemment, j’ai développé une véritable passion pour aider les gens et pour aider les joueurs avec qui j’ai travaillé, et en me connectant avec eux et en construisant ces relations, cela me semble être la prochaine étape naturelle pour moi.

“J’ai parlé à Steve [Cooper] et le club. Il a été absolument de première classe et un manager avec qui vous pouvez avoir ces discussions. Je pense que c’était une conversation tellement ouverte et honnête et Steve est un gars tellement intelligent sur le plan émotionnel que nous pouvons simplement nous asseoir et parler exactement de ce genre de choses, et il comprend totalement.

“C’était évidemment une saison incroyable à terminer avec Nottingham Forest. C’était une décision difficile après la promotion, mais j’ai en quelque sorte décidé d’y aller avec mon cœur et ma tête et de donner à cette opportunité, cette entreprise un vrai coup cette fois. “

Si vous êtes concerné par des problèmes liés au bien-être mental ou souhaitez parler, veuillez contacter les Samaritains sur la ligne d’assistance gratuite 116 123, ou visitez le site web.