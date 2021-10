Steven Matz semble bien adapté pour le baseball d’octobre alors qu’il fait tourner un joyau pour les Blue Jays

Les coéquipiers de Steven Matz avaient la veste Barrio qui l’attendait alors qu’il retournait à l’abri des Blue Jays pour la dernière fois vendredi soir. Matz a mérité cet honneur en créant son meilleur match de la saison.

Le gaucher a réalisé sa plus longue sortie en 2021 – sept manches plus deux frappeurs en huitième – et a donné le ton pour la dernière série de la saison régulière. Les Jays sont restés à un match de la deuxième place de wild card de la Ligue américaine avec une victoire de 6-4 au Rogers Centre. Il leur reste deux matchs, samedi et dimanche.

Il est rare qu’un lanceur de Toronto revête ce qui est la pièce maîtresse des célébrations du coup de circuit des Jays. Hazel Mae de Sportsnet a noté que Robbie Ray est le seul autre partant à avoir reçu le traitement de la veste.

« C’est le meilleur que je l’ai vu lancer depuis longtemps, juste le commandement, à quel point il était agressif dans la zone de frappe », a déclaré le manager des Orioles Brandon Hyde. Matz a accordé six coups sûrs, un sur but et cinq retraits sur des prises. « Il a eu une très bonne balle de rupture. Il a rendu la tâche très difficile à nos frappeurs. »

L’offensive de Toronto a permis à Matz de gagner du temps supplémentaire sur le monticule alors qu’il a marqué quatre points en fin de sixième pour porter l’avance des Jays à 6-0. Il y avait une action d’échauffement dans l’enclos des releveurs dans la moitié supérieure alors que Matz commençait à passer par l’ordre de Baltimore une troisième fois.

Il a franchi le septième avant d’accorder un coup de circuit et un but sur balles pour commencer le huitième. Il est sorti avec une ovation debout puis la veste.

« C’est ce que vous voulez ressentir, à cette période de l’année », a déclaré Matz, selon le Toronto Star. « C’est le 1er octobre, vous voulez participer à des matchs importants. C’est vraiment une bonne sensation. La foule est géniale ici. Vous obtenez certainement un petit boost d’adrénaline. »

Matz, 30 ans, connaît un peu les matchs importants d’octobre : il a lancé trois fois en séries éliminatoires lors de son année recrue avec les Mets ; la dernière apparition était un début dans le match 4 des World Series 2015.

Sa première saison avec Toronto, qui l’a acquis dans le cadre d’un échange intersaison avec New York, a été solide tôt et tard. Il est allé 4-1 en avril et 6-1 lors de ses 12 derniers départs. Il a enregistré un sommet en carrière de 14 victoires (la plupart par un lanceur des Jays en cinq ans) et une MPM de 3,82 en 29 départs au total. Le milieu de sa saison a été affecté par un test COVID-19 positif.

« Je me sentais bien dans mes affaires aujourd’hui », a déclaré Matz, selon l’Associated Press. « Vraiment, le nom du jeu toute l’année pour moi a été le changement de balle rapide et le travail sur ce genre de choses. Aujourd’hui, j’ai également eu la courbe de la balle. »

Les choses allaient si bien pour Matz vendredi, il n’a lancé que 88 lancers. Cela signifie qu’il pourrait peut-être ajouter une contribution supplémentaire en saison régulière. Il pourrait y avoir un match 162 à mains multiples dimanche – un match que Matz a aidé à rendre plus possible avec une performance élégante dans le match 160.