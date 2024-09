Steven Johnson parle de Google, NotebookLM et de la recherche sur l’IA

Steven Johnson est un auteur très méta. Il écrit fréquemment sur la science et la technologie, et aime s’immerger dans les sujets qu’il traite, les utilisant même pour changer sa façon d’écrire des livres. Il y a quelques années, quelques mois avant le lancement de ChatGPT et l’essor de l’IA qui a envahi le monde de la technologie, Johnson j’ai reçu une mission pour un magazine Cela l’a envoyé vraiment, vraiment au plus profond du terrier du lapin de l’IA. Et il n’est jamais remonté.

Aujourd’hui, en plus d’écrire des livres, Johnson travaille également chez Google. Il fait partie de l’équipe qui développe un produit appelé CarnetLM — « Notebook », comme l’appelle l’équipe. C’est un outil de prise de notes et de recherche : vous téléchargez des documents et importez des liens Web, et l’IA de Notebook, basée sur Gemini, vous aide à organiser les choses, à extraire des informations et à mieux comprendre un sujet. « Ils m’ont contacté », explique Johnson lorsque je lui demande comment il s’est impliqué chez Google, « et m’ont dit : « Hé, vous rêvez de cet outil logiciel idéal qui vous aide à organiser vos pensées, à écrire, à formuler des liens et à réfléchir. Nous pensons que nous pouvons le faire maintenant. » Johnson s’est inscrit et travaille chez Google depuis l’été 2022.

Le produit lui-même a été lancé pour la première fois en 2023 sous le nom de Project Tailwind, et a depuis été rebaptisé et développé de manière importante. La semaine dernière, l’équipe a lancé Audio Overviews, qui génère un podcast – avec deux animateurs bavards, de nombreux échanges et un penchant vraiment remarquable pour les expressions « plongée en profondeur » et « attachez vos ceintures » – en fonction des informations que vous fournissez. C’est fascinant, c’est compliqué et ça s’améliore très vite.

Sur cet épisode de Le VergecastJohnson nous rejoint pour discuter de sa fascination pour l’IA, de son expérience chez Google et du présent et de l’avenir de NotebookLM. Nous discutons des problèmes complexes soulevés par un outil comme celui-ci et de la question de savoir s’il est acceptable de laisser une IA faire vos recherches et vos devoirs.

Nous abordons également la manière de garantir qu’un outil comme NotebookLM soit à la fois précis et facilement vérifiable, pourquoi les fenêtres contextuelles sont plus importantes pour l’avenir de l’IA que la plupart des gens ne le pensent, et à quelle fréquence les animateurs de podcasts sur l’IA devraient dire « j’aime » dans une conversation. Nous parlons également du propre processus de Johnson en tant qu’écrivain et créateur, et de la manière dont l’IA change sa façon de travailler.

