Steven Holl signe le projet Meander Housing à Helsinki | Actualités

Le cabinet d’architectes Steven Holl Architects, en collaboration avec Newil&Bau, a inauguré un nouveau complexe résidentiel dans la capitale finlandaise, Meander Housing. L’inauguration du 12 septembre marque la fin d’un projet qui a débuté en 2006 et a connu une période de dormance avant d’être construit en seulement 2,5 ans.

Image : Jenny Kallio

La baie de Taivallahti à Helsinki sert de toile de fond au bâtiment de 115 logements récupéré d’une ancienne caserne militaire dans le quartier Taka-Töölö de la ville.

Image : © Kuvatoimisto Kuvio Oy

Holl a conçu le projet comme s’il s’agissait d’un bâtiment équivalent à un crescendo musical, avec son volume central de 180 mètres (591 pieds) se rétrécissant en section orientée vers l’océan et fluctuant à différentes hauteurs entre deux et sept étages.

Image : © Kuvatoimisto Kuvio Oy

En conséquence, il tisse ou « serpente » le long d’un chemin sinueux entrecoupé de vides paysagers stratégiquement placés et enveloppé dans une enceinte vitrée.

Image : Jenny Kallio

Les matériaux en bois utilisés dans sa construction proviennent de sources locales, notamment l’épicéa utilisé pour son revêtement extérieur. Le studio de Holl a déclaré que cette combinaison permet de présenter sa façade comme une imitation de bateau en bois dans une bouteille. Le bâtiment est également conçu pour briller la nuit, agissant comme s’il s’agissait d’une « sculpture de glace » géante avec des balcons et des sérigraphies de l’artiste Fanny Tavastila pour chaque unité.

Image : © Kuvatoimisto Kuvio Oy

L’intérêt de Holl pour ce qu’il appelle la « dimension expérientielle du matériau et du détail » se reflète dans les équipements sur mesure, les revêtements de sol et les poignées de porte. Holl a également conçu à la main une gamelle spéciale pour chien destinée aux utilisateurs non humains, afin de faire écho à la forme du bâtiment. Le programme comprenait également un petit cinéma de 12 places, une cave à vin et un sauna. Un toit végétal praticable et un système photovoltaïque se combinent enfin avec la collecte des eaux de pluie et 16 puits géothermiques pour conférer au projet une empreinte carbone réduite et un caractère durable.

Image : © Kuvatoimisto Kuvio Oy

Il s’agit du deuxième projet de Holl dans le pays après le Musée d’art contemporain Kiasma, achevé en 1997. Holl affirme qu’il offre une réduction de carbone de 50 % par rapport à un bâtiment traditionnel.

