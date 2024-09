Steven Holl aménage des logements Meander autour de jardins à Helsinki

Studio américain Steven Holl Architectes a achevé Meander, un projet de logement à Helsinki, en Finlande, avec une forme sinueuse qui encadre les jardins et maximise les vues extérieures.

Réalisé avec un studio local Maison ARK Arkkitehdit et promoteur immobilier Newil & Baule projet de 7 500 mètres carrés comprend 115 appartements uniques avec une structure en béton et revêtus de bois et de vitrage.

La forme du bâtiment, longue de 180 mètres, a été conçue par Steven Holl Architectes de serpenter autour des jardins comme une rivière, inspirant le nom du projet.

Aux côtés des 115 maisons se trouvent une cave à vin, un spa, une salle de cinéma de 12 places, un studio de yoga, des espaces événementiels communs et des espaces de travail.

Steven Holl Architects développe Meander depuis 2006, lorsque le studio a remporté un concours international pour le projet.

Son plan incurvé encadre une série d’espaces extérieurs ouverts que le studio a stratégiquement positionnés pour que les résidents puissent profiter du soleil tout au long de la journée.

Les appartements sont répartis sur huit étages et accessibles depuis trois halls différents. Les vitrages enveloppent l’extérieur, maximisant ainsi la lumière naturelle partout.

À son point le plus élevé, Meander culmine à 28,5 mètres. Le plus petit appartement mesure 22,5 mètres carrés, tandis que le plus grand s’étend sur 218,5 mètres carrés.

D’autres détails de Meander incluent des vélos Tesla et Pelago partagés, ainsi qu’une zone d’entretien des vélos et un espace de stockage pour les livraisons de nourriture.

Le fondateur du studio, Steven Holl, a également conçu une série de petites touches de finition, notamment un bol à boire pour chiens, des poignées de porte et des luminaires.

Selon le studio, grâce à des fonctionnalités telles qu’un système de chauffage géothermique, des panneaux solaires et une « automatisation intelligente des bâtiments », Meander a une empreinte carbone opérationnelle environ deux fois plus petite que celle d’un immeuble d’appartements conventionnel de taille similaire.

Sa structure est également conçue pour durer au moins 100 ans avant de nécessiter une rénovation.

Steven Holl Architects a été fondé par Holl à New York en 1977 et possède aujourd’hui des bureaux dans la vallée de l’Hudson et à Pékin. Meander n’est pas le premier projet du studio en Finlande, ayant également réalisé le musée d’art contemporain Kiasma en 1998.

Les projets récents du studio incluent le centre culturel et de santé Cofco à Shanghai et le Rubenstein Commons asymétrique dans le New Jersey.

La photographie est de Kuvatoimisto Kuvio Oy sauf indication contraire.