Steven Hammell prêt pour de nouvelles discussions sur le poste vacant de Motherwell après le test des Saints

Steven Hammell aura d’autres discussions sur le poste de manager vacant de Motherwell la semaine prochaine, mais son objectif principal est d’obtenir plus de points contre St Johnstone.

Il est entendu que le conseil d’administration de Fir Park établira une liste restreinte samedi et Hammell y figurera après avoir mené Well à la victoire sur St Mirren lors de son premier match en tant que gardien.

Avec la date limite de transfert imminente, l’option préférée est de prendre un rendez-vous permanent avant que Motherwell ne se rende à Aberdeen le 13 août.

Hammell est donc déterminé à se donner toutes les chances de succès lors de la visite de l’équipe de Perth à Fir Park samedi.

Le directeur de l’académie du club a déclaré: «Moi-même, le président (Jim McMahon) et (directeur général) Alan Burrows ont discuté de la façon dont nous voyons les choses à l’avenir et de ce que nous pouvons faire en tant que club pour nous améliorer. C’était une rencontre positive.

«C’était surtout à propos de samedi et où nous voyons des choses. Je ne veux pas que ce soit autre chose que ça. Nous devons jouer samedi.

« Toute l’attention cette semaine a été le jeu et ensuite nous prendrons les choses en main à partir de là. C’est authentique, absolument tout ce que j’ai fait cette semaine, tout ce que nous avons fait en tant que groupe cette semaine, a été fait pour que nous puissions culminer à trois heures samedi.

Outre un passage de 18 mois à Southend, le joueur de 40 ans a passé toute sa carrière à Fir Park et est le détenteur du record d’apparition de Motherwell après-guerre avec 583 matchs.

L’ancien international écossais a pris soin de ne pas faire sa conférence de presse d’avant-match sur ses propres ambitions, mais il a de nouveau souligné que son expérience de travail à la tête de l’académie lui serait très utile.

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifierait de se voir offrir le poste d’entraîneur, il a déclaré: “J’occupe un poste de footballeur senior au club et je suis reconnaissant et privilégié d’occuper le poste que j’occupe actuellement.

“Si c’est pour passer ensuite au poste de manager de l’équipe première, alors fantastique. Si c’est ce que le club veut et qu’il pense que c’est la meilleure chose pour le club, c’est quelque chose que je suis prêt à faire.

Hammell a l’avantage de connaître le club et l’équipe à fond, ainsi que d’avoir les connaissances et l’envie de promouvoir les jeunes joueurs, ce que l’ancien manager Graham Alexander ne semblait pas prioriser.

Le désir de l’ancien arrière gauche de modifier le style de jeu de Motherwell pourrait également l’aider après que l’approche fonctionnelle d’Alexander n’ait pas réussi à se connecter avec de nombreux fans de Well.

Tout en reconnaissant la résilience de son équipe pour remporter une victoire contre St Mirren après le traumatisme de la défaite contre Sligo Rovers et la sortie d’Alexander, il a ajouté que “nous devons être plus que cela”.

“Dans et hors de la possession, nous devons être meilleurs”, a-t-il déclaré. “De toute évidence, l’équipe a besoin d’un peu de peaufinage, l’équilibre n’est pas tout à fait là où il devrait être, mais nous devons être plus que ce que nous avons montré dimanche dernier.

“Nous ne disons pas que nous allons réécrire le football ici, mais nous devons être plus une menace dans le dernier tiers, nous devons en créer plus, nous devons être plus positifs avec notre course, nous devons être un peu plus en forme et plus fort.

« Mais cela prend du temps. Qui que ce soit, cela prendra du temps, mais c’est un excellent travail pour quelqu’un et c’est un club fantastique avec lequel s’impliquer.

Hammell est également limité par les suspensions de Callum Slattery et Ricki Lamie, plus un doute de blessure à Paul McGinn, tandis que les joueurs qui n’ont pas joué contre Sligo ou St Mirren manquent de précision après que le club n’a disputé que deux matches amicaux de pré-saison.

“Cela a été un défi pour nous”, a déclaré Hammell. «Nous avons joué un match rebond contre Dundee mardi et avons obtenu des minutes – des minutes bien nécessaires – dans certaines des jambes de ces garçons.

«Cela a été un défi parce que les niveaux auxquels ils se trouvent, naturellement, ne sont pas là où nous voulons qu’ils soient en termes de capacité à apporter des changements en gros. Mais nous y arrivons. Ce n’est pas une préoccupation majeure, mais idéalement, nous serions dans une meilleure position de départ.