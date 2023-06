Steven Hammell: le Celtic nomme l’ancien patron de Motherwell à la tête de l’entraînement de l’académie | Nouvelles du football

Steven Hammell a été nommé nouveau responsable de l’entraînement de l’académie du Celtic.

Le joueur de 41 ans, qui a été limogé de son poste de manager de Motherwell en février, supervisera le développement de l’entraînement de l’Académie des jeunes du club à tous les niveaux.

Il était auparavant directeur de l’académie des Steelmen avant d’être promu manager de l’équipe première après le départ de Graham Alexander au début de la saison dernière.

La nomination intervient après que la FA écossaise a demandé aux clubs de créer un poste de chef d’entraîneur.

S’exprimant après sa nomination, il a déclaré : « C’est un grand honneur de rejoindre le Celtic et je suis vraiment ravi de l’opportunité qui m’a été donnée.

« C’est une période extrêmement réussie et passionnante pour le club à tous les niveaux et je suis impatient d’apporter ma propre contribution pour ajouter au travail fantastique en cours dans toute notre Académie.

« Je sais que le club a une riche histoire de développement de ses propres jeunes joueurs. C’est un domaine important pour le club et j’ai hâte de commencer à jouer mon rôle en travaillant avec nos entraîneurs pour amener nos joueurs à faire leur propre contribution à ce grand club au plus haut niveau. »

Le responsable de l’académie du Celtic, Chris McCart, a ajouté : « Stevie a une excellente feuille de route pour obtenir des résultats positifs dans le développement des jeunes joueurs, et je sais que grâce à son talent et son expérience, il jouera un rôle important dans ce domaine pour le club.

« Nous cherchons toujours à nous développer dans tous les domaines et son enthousiasme et son énergie nous seront extrêmement bénéfiques à l’avenir. »

Le directeur général du Celtic, Michael Nicholson, a déclaré: « La Celtic Academy est une partie essentielle du club. Nous avons vu cette saison comment nos équipes et nos joueurs de l’Académie se développent positivement, et l’expérience et l’énergie considérables de Stevie garantiront que le club continue d’évaluer et appliquer les nouveaux apprentissages et les meilleures pratiques dans l’entraînement et le développement de nos jeunes joueurs.

« Nous sommes ravis de l’accueillir au Celtic et nous sommes sûrs qu’il apportera une contribution importante au club. »

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été lorsque le mercato s’ouvrira le 14 juin et se clôturera à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également vous tenir au courant des tenants, des aboutissants et des analyses sur Sky Sports News.

Suivez le Celtic avec Sky Sports

Suivez chaque match du Celtic en Premiership écossaise cette saison avec nos blogs en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, et regarder les résumés des matchs gratuitement.

Vous voulez le dernier Celtic? Marquez notre Page d’actualités celtiquesvérifier Les matchs du Celtic et Les derniers résultats du Celticmontre Les buts et la vidéo du Celticgarder une trace de Tableau de la Premiership écossaise et voyez quels jeux celtiques arrivent en direct sur Sky Sports.

Obtenez tout cela et plus encore – y compris les notifications envoyées directement sur votre téléphone – en téléchargeant le Application Sky Sports Scores et faire du Celtic votre équipe favorite.