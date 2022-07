Steven Gerrard se fixe un objectif ambitieux pour la saison 22/23 d’Aston Villa

Le patron d’Aston Villa a déjà commencé à dire à ses joueurs que son objectif pour la prochaine saison de Premier League est de devenir le meilleur des autres en Premier League.

Villa a beaucoup investi dans son équipe l’été dernier, avec Danny Ings, Leon Bailey et Emiliano Buendia, mais n’a pas pu améliorer son positionnement par rapport à la campagne 20/21, terminant à une modeste 14e place, derrière les nouveaux promus Brentford et les rivaux des Midlands, les Wolves.

Maintenant, cependant, ils se sont renforcés une fois de plus, ajoutant cinq nouveaux visages à leur équipe avec un peu moins d’un mois avant le début de la nouvelle saison.

Boubacar Kamara a rejoint le club sur un transfert gratuit, tandis que la paire de Séville Diego Carlos et Ludwig Augustinsson ont fait le passage vers les Midlands et Philippe Coutinho et Robin Olsen sont également arrivés au club.

Gerrard met la barre haute

Maintenant, après le gros investissement pour un deuxième été consécutif, The Athletic rapporte que le nouvel objectif de Steven Gerrard et des Villians est de terminer derrière le top six traditionnel, comme le “meilleur des autres” cette saison.

“Le manager Steven Gerrard a déjà dit à certains joueurs clés que terminer dans le top sept était l’objectif pour 2022-23”, rapportent-ils.

Cela nécessitera une amélioration significative par rapport à la tenue des Midlands la saison dernière, bien qu’ils devraient continuer à recruter cet été, avec un milieu de terrain central à l’ordre du jour.

Cependant, avec au moins le top 4 apparemment établi et Arsenal, Tottenham et West Ham ayant tous renforcé leurs équipes cet été, la bataille pourrait être difficile.

