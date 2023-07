Steven Gerrard prévoit déjà des transferts pour le trio de Premier League après avoir été nommé nouveau manager d’Al-Ettifaq: rapport

Steven Gerrard a été annoncé comme le nouveau manager de l’équipe saoudienne d’Al-Ettifaq, et la légende de Liverpool cible déjà plusieurs joueurs de Premier League cette fenêtre de transfert.

Al-Ettifaq a terminé septième de l’élite saoudienne la saison dernière, mais avec Gerrard qui les dirige maintenant, ils espèrent remporter le titre lors de la prochaine campagne. Pour ce faire, la partie saoudienne est disposée à fournir à l’ancien patron des Rangers et d’Aston Villa une cagnotte de transfert importante pour apporter de nouvelles recrues.

Et, selon le Courrier quotidienGerrard travaille déjà sur les signatures de Jordan Henderson, Philippe Coutinho et Pierre-Emerick Aubameyang.

Le joueur de 43 ans a joué avec Henderson au cours des dernières étapes de sa carrière à Liverpool et voudrait retrouver son ancien coéquipier au Moyen-Orient.

Henderson, qui a encore deux ans sur son contrat actuel et est le capitaine du club, pourrait avoir du mal pendant des minutes dans la première équipe de Jurgen Klopp lors de la saison 2023/24 après les signatures d’Alexis Mac Allister et Domink Szoboszlai – avec plus de milieux de terrain apparemment sur le chemin.

A 33 ans, Henderson pourrait donc se laisser tenter par une offre lucrative d’Al-Ettifaq.

Un autre des anciens coéquipiers de Gerrard, Coutinho, pourrait également être en route pour l’Arabie saoudite. Gerrard a dirigé Coutinho alors qu’il était à la tête d’Aston Villa, mais depuis le limogeage du manager en octobre 2022, le Brésilien est tombé dans l’ordre hiérarchique à Villa Park sous Unai Emery.

Toujours âgé de 31 ans seulement, Coutinho a signé de manière permanente pour Aston Villa pour 17 millions de livres sterling, bien que l’on pense qu’il sera disponible dans le cadre d’un accord à prix réduit.

(Crédit image : Getty Images)

Aubameyang, qui est massivement tombé en disgrâce à Stamford Bridge malgré sa signature pour Chelsea au début de la saison dernière, fait également partie de la liste des cibles signalées que Gerrard souhaite emmener avec lui en Arabie saoudite. Amené pour 10,8 millions de livres sterling de Barcelone, l’attaquant gabonais n’a réussi que trois buts en 21 apparitions pour les Bleus et semble destiné à quitter le club.

Gerrard prend la relève à Al-Ettifaq alors qu’il avait initialement déclaré en juin qu’il n’accepterait pas l’offre de la partie saoudienne. Depuis lors, cependant, il a depuis signé un contrat de deux ans, le gardant au club jusqu’en 2025 au moins.

« J’ai été invité là-bas pour examiner une offre potentielle, j’ai analysé cela, mais où j’en suis actuellement, je ne l’accepterai pas », a déclaré Gerrard en juin.

