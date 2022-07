Steven Gerrard pense qu’Aston Villa manque de qualité malgré une victoire en pré-saison

Steven Gerrard a déclaré que son équipe “manquait de qualité” car Aston Villa devait remercier ses jeunes pour une victoire 1-0 sur Brisbane Roar mercredi lors d’un match amical en Australie. Villa a commencé avec des habitués de la première équipe, dont Philippe Coutinho, mais ils ont eu du mal à maîtriser la ville de Townsville, avant qu’une frappe tardive de Cameron Archer, 20 ans, ne maintienne leur pré-saison invaincue.

La nouvelle recrue Boubacar Kamara s’est démarquée lors d’une première mi-temps austère, mais l’ex-star de Barcelone Coutinho a eu un impact limité avant d’être remplacé à la pause alors que Gerrard sonnait les changements et apportait de la jeunesse.

“Notre performance en première mi-temps manquait d’étincelle, elle manquait de qualité”, a déclaré l’ancien grand Gerrard de Liverpool et d’Angleterre. La deuxième mi-temps, nous avions plus d’énergie, plus de création et de mouvement et nous aurions pu gagner plus. Je pensais que tous nos anciens joueurs de l’académie étaient fantastiques », a-t-il déclaré.

Villa, qui a terminé 14e de la Premier League la saison dernière, avait battu Leeds United 1-0 lors d’une rencontre physique à Brisbane dimanche après avoir commencé sa pré-saison avec une raclée 4-0 de Walsall. Ils ont terminé leur tournée australienne contre Manchester United à Perth samedi.

“Je pense que le but que nous avons marqué était fantastique”, a déclaré Gerrard à propos de l’arrivée d’Archer à la 77e minute. (Roar) avait beaucoup d’hommes derrière le ballon… parfois, cela peut être frustrant.

Roar espérait s’appuyer sur son effort courageux contre Leeds la semaine dernière, où il a perdu de justesse 2-1. Un Roar patient a attendu pour contre-attaquer et a surpris Villa en train de faire la sieste à la 17e minute seulement pour que la frappe à longue portée de Jez Lofthouse passe au-dessus du coin supérieur droit. Après un début tranquille, Coutinho a déchaîné son travail de pied sophistiqué, mais cela n’a pas réussi à remuer Villa lors d’une première mi-temps apprivoisée. Juste avant la pause, Villa a finalement pris vie lorsque l’attaquant Danny Ings, qui a marqué contre Leeds, a eu une occasion en or à bout portant mais a été refusé par le gardien Macklin Freke.

Gerrard a entièrement changé l’équipe à l’exception du gardien de but et capitaine par intérim Emiliano Martinez, et cela a fait l’affaire alors que Villa commençait à épuiser le Roar. Un Archer dangereux a massacré une tentative de sortir de l’impasse à la 71e minute avant de faire amende honorable peu de temps après. L’ancien attaquant des Queens Park Rangers et de Southampton, Charlie Austin, a fait ses débuts pour le Roar après être entré en jeu à la 69e minute, mais a raté sa seule chance.

