Steven Gerrard nommé entraîneur de l’équipe saoudienne d’Al-Ettifaq

Steven Gerrard a pris le rôle d’entraîneur-chef de l’équipe saoudienne d’Al-Ettifaq, après avoir refusé les offres du club le mois dernier.

Gerrard a été approché par Al-Ettifaq il y a plus d’un mois lorsqu’il a été invité dans le pays pour examiner leur offre. Cependant, après avoir examiné l’offre et l’avoir analysée, il a déclaré aux médias qu’il n’était pas prêt à les rejoindre. Gerrard a déclaré: «J’ai été invité là-bas pour examiner une offre potentielle, ce que j’ai fait. J’ai analysé cela au cours des deux derniers jours. Mais, dans l’état actuel des choses, je n’accepterai pas cette offre.

Récemment, des délégués d’Al-Ettifaq se sont rendus en Angleterre pour relancer les pourparlers et persuader Gerrard. Et maintenant, il semble qu’ils aient réussi, alors que le club saoudien de la Pro League a officiellement annoncé l’ancien milieu de terrain de Liverpool et ancien entraîneur des Rangers comme nouvel entraîneur, signant le joueur de 43 ans pour un contrat de deux ans avec eux lundi.

« Où se trouvent les légendes. Nous sommes ravis d’annoncer que Steven Gerrard est notre nouvel entraîneur-chef », a écrit Al-Ettifaq sur Twitter.

Le président du club, Khalid Al-Dabal, a décrit l’accord comme l’un des plus célèbres et des plus influents au niveau de la Saudi Pro League.

Gerrard a guidé les Rangers vers leur premier titre écossais en 10 ans en 2021 avant de partir pour Aston Villa, où il a été limogé en octobre dernier. Ce travail s’accompagnera d’un nouveau défi pour l’ex-international anglais, qui entame son troisième passage à la direction.

Al-Ettifaq a également nommé l’ancien entraîneur-chef de l’EBFC, du NEUFC et du KBFC, Eelco Schattorie, comme nouveau directeur sportif, aux côtés de Gerrard.

L’équipe basée à Dammam a terminé 7e la saison dernière de la Saudi Pro League, à 35 points du vainqueur Al-Ittihad. Et avec les champions en titre faisant venir plusieurs grands noms européens tels que Karim Benzema, N’Golo Kante et Kalidou Koulibaly, la pression est maintenant sur Gerrard qui devra attirer des joueurs du même calibre au club pour concourir pour le titre cette saison à venir.

Il a été rapporté que Gerrard envisageait des joueurs tels que Jordan Henderson et Philippe Coutinho pour renforcer la liste d’Al-Ettifaq.

