Steven Gerrard mène les Rangers à une saison invaincue avec 102 points

L’équipe des Rangers de Steven Gerrard n’est devenue que la deuxième équipe à remporter la Premiership écossaise et à passer une saison complète sans perdre un match après que les champions aient battu Aberdeen 4-0 à domicile lors de la dernière journée de samedi.

Les Rangers ont remporté leurs 19 matchs à domicile à Ibrox et ont égalé le record de la ligue de 26 feuilles blanches dans la campagne. Ils ont également établi un record en ne concédant que 13 buts en 32 victoires et six nuls.

Le Celtic, la première équipe à être invaincue lors de la saison 2016-17, a terminé 25 points derrière les Rangers, qui ont scellé le titre en mars pour refuser à leurs rivaux un 10e titre consécutif.

Les Rangers célèbrent après avoir été invaincus pendant toute la saison de la Premiership écossaise. Photo par Ian MacNicol / Getty Images

« Ça fait du bien, ça fait un moment que je n’ai pas eu l’odeur du champagne … Je l’apprécie vraiment », a déclaré Gerrard à Sky Sports après avoir été trempé dans le champagne par l’attaquant des Rangers Alfredo Morelos.

«On m’a demandé de venir ici à un moment vraiment difficile … Il s’agissait d’avoir une vision, d’avoir les bonnes personnes aux bons endroits, le bon soutien du conseil d’administration. Nous nous sommes battus tous les jours pendant trois ans pour en arriver là. . «

Bien que les fans ne soient pas autorisés à l’intérieur du stade en raison des restrictions du COVID-19, beaucoup se sont rassemblés à l’extérieur avec des bannières et des fusées éclairantes bleues pour célébrer leur campagne « Invincibles ».