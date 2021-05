Steven Gerrard: le patron des Rangers s’attend à un intérêt estival pour les stars mais souhaite se renforcer | Actualités du football

Steven Gerrard s’attend à ce que certains de ses joueurs s’intéressent à la fenêtre de transfert estivale, mais insiste sur le fait que les Rangers doivent se concentrer sur le renforcement pour les défis à venir.

Les Rangers ont obtenu leur 55e titre écossais d’élite en mars après une impressionnante campagne de Premiership et ont atteint les huitièmes de finale de la Ligue Europa pour la deuxième saison consécutive.

En conséquence, Ryan Kent, Borna Barisic, Glen Kamara et Ianis Hagi ont été associés à des déménagements à divers moments de la saison, tandis que de récents rapports de journaux suggèrent que les Rangers souhaitent conclure leurs propres accords pour Fashion Sakala et Joey Veerman.

Image:

Borna Barisic (R) et Glen Kamara des Rangers ont été associés à des mouvements



Avant le dernier affrontement Old Firm de la saison dimanche, en direct sur Sky Sports, Gerrard a insisté sur le fait que les plans de recrutement sont constamment en cours alors que le club vise à jouer dans les phases de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine, mais a admis qu’il pourrait perdre une partie de ses étoiles si le prix est juste.

« Cela ne s’arrête jamais ici. Je pense que certaines personnes à l’extérieur pensent que c’est juste une question d’entraînement et de plans de match et d’entrer dans les jeux », a déclaré Gerrard à Sky Sports.

«Nous travaillons des heures sans fin, même lorsque vous êtes à la maison, vous êtes au téléphone, à regarder les joueurs, à regarder les équipes. Vous essayez constamment de prendre une longueur d’avance du point de vue du recrutement.

« Pour être juste envers Ross [Wilson, Rangers’ sporting director] et le conseil avec lequel nous dialoguons régulièrement – comment nous pouvons renforcer, comment nous pouvons avancer. De mon point de vue, je pense que c’est important. Après de longues et difficiles saisons, vous arrivez à ce stade où les joueurs et le personnel eux-mêmes, vous devez ajouter de la fraîcheur, cela redynamise les gens, cela vous motive à nouveau pour les prochains défis à venir.

















1:12



Steven Gerrard estime que ses joueurs des Rangers auront beaucoup de confiance contre le Celtic dimanche en raison de leur invaincu contre leurs rivaux de Glasgow.



« Dans un club comme celui-ci, je ne pense pas que ce soit un secret de dire que nous attirerons l’attention sur nos propres joueurs. D’un point de vue égoïste, je ne veux pas qu’aucun de mes bons joueurs y aille mais la réalité est que si le bon numéro atterrit alors cette décision pourrait être retirée de mes mains. Je ne l’aimerais peut-être pas à l’époque, mais c’est là que nous en sommes en tant que club. «

Il a ajouté: « En ce qui concerne la Ligue des champions, quelle opportunité. Je vois cela comme quelque chose de très motivant et passionnant. Mais pour avoir une meilleure chance de le récupérer pour tout le monde connecté au club, il est important que nous continuez à vous renforcer également. «

Les Rangers ont l’opportunité de revenir en phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2010/11 s’ils peuvent négocier un troisième tour de qualification puis un match nul en août.

Image:

Alfredo Morelos et Ianis Hagi ont également été associés à des déménagements dans le passé



Et Gerrard sait que la chance de jouer contre les meilleurs d’Europe pourrait être un facteur utile pour tenter d’obtenir de nouvelles recrues.

« Ce club se vend, ce sont des Rangers, c’est un club énorme, un club historique, beaucoup de succès. Tout le monde en connaît la taille », a-t-il déclaré.

« Mais si vous pouvez offrir des choses comme le football européen et la possibilité de vous qualifier pour la Ligue des champions, alors c’est une motivation supplémentaire que vous pouvez avoir dans votre manche du point de vue d’un entraîneur, c’est sûr. »

Kent « se concentre uniquement sur les Rangers »

Ryan Kent dit qu’il se concentre entièrement sur les Rangers, mais reconnaît qu’il est «agréable» d’être lié à d’autres clubs.

Les Rangers ont rejeté une offre de Leeds United pour l’ailier l’été dernier, Gerrard affirmant à l’époque que l’offre de Leeds était « loin d’être » la valorisation du joueur par le club.

















0h30



Ryan Kent dit qu’il se concentre entièrement sur les Rangers, mais reconnaît qu’il est « agréable » d’être lié à d’autres clubs



Kent a été un artiste hors pair à la maison et en Europe cette saison, ce qui a conduit à plus de spéculations sur son avenir mais, bien qu’il apprécie l’intérêt, il insiste sur le fait qu’il se concentre totalement sur le côté d’Ibrox.

« C’est bien d’être lié à d’autres clubs de football, à d’autres grands clubs, mais vous devez comprendre votre devoir de savoir où vous en êtes », a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Tant que je serai aux Rangers, je donnerai toujours 100% au club de football. J’adore cet endroit, il a tant fait pour moi, donc tant que je suis ici, mon esprit est uniquement concentré sur les Rangers. . «