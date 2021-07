Steven Gerrard : le manager des Rangers critique son équipe après la défaite de pré-saison contre Tranmere | Actualités footballistiques

Steven Gerrard a déclaré qu’il ne pouvait pas « tolérer » que ses joueurs soient « mous et faibles » après que les Rangers aient subi une défaite en pré-saison contre Tranmere.

Les champions écossais de Premiership ont perdu 1-0 contre l’équipe de Ligue 2 de Micky Mellon alors que la frappe de Kieron Morris en première mi-temps s’est avérée décisive lors du match amical à Prenton Park samedi.

Malgré l’absence d’un certain nombre de joueurs impliqués dans le football international au cours de l’été ainsi que de joueurs blessés tels que Ryan Jack et Nikola Katic, Gerrard a pu aligner 22 joueurs de l’équipe première.

« Le but que nous avons concédé était embarrassant par rapport à notre niveau de l’an dernier », a déclaré Gerrard.

« Les gens sautent hors du chemin des tacles, les gens sont mous et faibles, et je ne peux pas tolérer ça.

« Au fur et à mesure que nous avançons, nous deviendrons plus forts et meilleurs et il y aura un meilleur niveau de performance.

« C’est assez frustrant de perdre le match. Dans l’ensemble, le résultat n’est pas important pour le moment, mais c’est là où nous devons nous améliorer, certainement le dernier tiers. »

Les Rangers ont ouvert leur compte de pré-saison avec une victoire 1-0 sur les champions écossais de la Ligue 1 Patrick Thistle le 5 juillet, mais Gerrard n’était pas satisfait du jeu d’approche de son équipe à son retour dans le Merseyside.

Scott Wright, Ianis Hagi, Kemar Roofe, Jermain Defoe, Ryan Kent, Cedric Itten, Lewis Mayo et Joe Aribo ont tous eu des chances dans un match qui a vu la signature estivale de John Lundstram faire ses débuts.

Image:

John Lundstram a signé un contrat de trois ans avec les Rangers plus tôt ce mois-ci après l’expiration de son contrat à Sheffield United



« Évidemment pas content du résultat », a-t-il déclaré Télévision des Rangers.

« Je pense qu’il y avait de grandes poches de contrôle et vous pouviez clairement voir notre style. Mais au cours des 90 minutes du dernier tiers, c’était loin d’être assez bon pour un standard des Rangers.

« Je dois tenir compte du fait que c’est notre deuxième match et que nous entrons dans le match fatigués, mais le niveau de joueurs que nous avons ici, je m’attends à ce que nous créions plus et obtenions certainement quelques buts à chaque mi-temps.

« Tellement déçu du résultat, assez frustré par notre dernier tiers de jeu mais vraiment satisfait des poches et de la façon dont certaines personnes s’occupent de nos affaires.

« Mais il y avait huit autres points positifs à tirer d’aujourd’hui et ils ne sont pas ici avec nous. Donc tout s’arrangera. »

Les Rangers poursuivent leur pré-saison contre Arsenal à Ibrox le 17 juillet, avec d’autres matches amicaux contre Blackpool, Brighton et le Real Madrid avant de commencer la défense de leur titre de champion contre Livingston le 31 juillet.