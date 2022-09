Steven Gerrard et Frank Lampard sont-ils les seules options pour le prochain manager de l’Angleterre ?

Gareth Southgate sait que son travail en tant que manager de l’Angleterre est en jeu. Malgré la sécurité apparente d’un contrat qui court jusqu’à la fin de 2024 et un bilan d’atteinte de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 et de la finale de l’Euro 2020, une série de cinq matchs sans victoire et la relégation du niveau supérieur de la Ligue des Nations a soulevé la perspective que Qatar 2022 soit la fin de la route pour le joueur de 52 ans.

“Les contrats ne sont pas pertinents dans le football car les managers peuvent avoir des contrats de trois, quatre ou cinq ans et vous acceptez que, si les résultats ne sont pas assez bons, il est temps de vous séparer”, a déclaré Southgate avant la rencontre de lundi avec l’Allemagne à Wembley. “Pourquoi serais-je différent? Je ne suis pas assez arrogant pour penser que mon contrat va me protéger de quelque façon que ce soit.”

Le temps et la perspective serviront finalement bien Southgate lorsqu’il s’agira d’évaluer son temps en tant que manager de l’Angleterre. Il a redonné au pays une puissance mondiale en développant une équipe capable de se produire dans les grands tournois et, après avoir pris les commandes à la suite de l’humiliation de l’Euro 2016 contre l’Islande et du règne d’un match de Sam Allardyce en tant que manager, il ne faut pas l’oublier. à quel point une situation négative dans laquelle il est entré.

Mais en ce moment, Southgate est dans l’œil d’une tempête causée par de mauvais résultats qui ont poussé les supporters à le huer, lui et son équipe, pendant et après les défaites successives contre la Hongrie et l’Italie. Ses références sont maintenant remises en question – trop prudentes ; manque de capacités tactiques de haut niveau – et la course pour identifier son successeur probable a déjà commencé.

Et c’est là que la Fédération anglaise de football (FA) a un problème majeur. Si Southgate quitte son poste après le Qatar – il peut encore décider de partir de son plein gré avant qu’on lui demande de vider son bureau – la liste des remplaçants potentiels est désespérément courte et manque de candidats convaincants.

C’était la même histoire en 2016, quand Allardyce – nommé en remplacement de Roy Hodgson – a été licencié après un seul match en charge à la suite d’une piqûre de journal sous couverture, mais à cette occasion, la FA avait Southgate dans son système d’entraînement pour agir comme un coffre-fort. paire de mains dans un rôle de gardien avant de finalement le nommer à temps plein.

Il n’y a pas de Southgate dans le système FA maintenant et avec Graham Potter quittant Brighton pour Chelsea plus tôt ce mois-ci, le candidat anglais exceptionnel ne semble plus être disponible.

Le successeur de Southgate n’a pas besoin d’être anglais, bien sûr, mais la FA a clairement indiqué à de nombreuses reprises que, après avoir investi tant de temps et d’argent dans le développement d’entraîneurs locaux, elle s’est maintenant engagée à faire en sorte que l’équipe masculine senior soit dirigé par un anglais.

Donc, si cela reste le cas, chaque fois que le temps de Southgate touche à sa fin, la liste des candidats devient extrêmement courte très rapidement.

Oubliez les entraîneurs d’élite sans travail tels que Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino, et ne pensez même pas à Pep Guardiola de Manchester City ou à Jurgen Klopp de Liverpool. Alors que la FA ferait sûrement une exception pour Guardiola ou Klopp – ce serait une arrogance extrême ou une myopie de faire autrement – ​​le coût d’employer l’un ou l’autre garantit que la FA serait obligée de chercher moins cher, mais moins convaincantes, alternatives.

Potter reste le favori des bookmakers pour devenir le prochain manager de l’Angleterre, bien qu’il soit à moins d’un mois de son nouveau travail à Stamford Bridge. Le joueur de 47 ans est considéré comme une lumière brillante du système de développement des entraîneurs de la FA, ayant obtenu sa licence professionnelle de l’UEFA à St George’s Park, et ses équipes jouent un football offensif et intelligent. Mais la Ligue des champions est désormais le véritable summum du jeu, il est donc difficile d’imaginer Potter abandonner cela pour gérer l’Angleterre pour l’instant.

Eddie Howe de Newcastle est le deuxième favori, mais comme Potter, il en est aux premiers stades d’un travail en club qui pourrait le mener en Ligue des champions. Newcastle est clairement en train de passer sous ses riches propriétaires saoudiens, alors Howe pourrait avoir l’impression qu’il sortait d’un syndicat de loterie avant qu’il ne touche le jackpot si le travail en Angleterre se présentait à lui.

L’absence d’un candidat exceptionnel devient claire avec les prochains noms sur les listes des bookmakers – Pochettino, Steve Cooper de Nottingham Forest, Brendan Rodgers de Leicester et l’ancien manager d’Arsenal Arsene Wenger, qui a maintenant 72 ans et n’a pas entraîné depuis son départ des Emirats en 2018.

Steven Gerrard d’Aston Villa et Frank Lampard d’Everton sont-ils la meilleure option? Nick Potts/Images PA via Getty Images

Si la FA doit s’en tenir à son approche “anglais d’abord”, alors aucun des éléments ci-dessus ne serait considéré comme des candidats appropriés, bien que Cooper (gallois) et Rodgers (nord-irlandais) puissent être considérés comme ayant tous deux parcouru l’anglais. système. Même l’entraîneur anglais des moins de 21 ans, Lee Carsley, a remporté 40 sélections pour la République d’Irlande, bien qu’il soit né à Birmingham. Mais si Southgate part dans quelques mois, les deux candidats les plus évidents travaillent en Premier League et sont tous deux passés par le même système de St George’s Park que Potter : Steven Gerrard d’Aston Villa et Frank Lampard d’Everton.

Alors que Potter et Howe sont tous deux de bons candidats, aucun des deux ne peut se vanter du pedigree international accumulé par Gerrard et Lampard en tant que joueurs et, de même, ne peut prétendre avoir une expérience prolongée de la gestion sous une énorme pression, comme Gerrard l’a fait chez Rangers et Lampard au cours de ses 18 mois. sort en charge de Chelsea.

Les difficultés de Gerrard à Villa en ce moment et l’échec de Lampard à gagner l’argenterie à Chelsea ont terni la réputation des deux, mais il ne faut pas oublier que Gerrard a remporté le titre écossais avec les Rangers et que Lampard a donné aux jeunes une chance à Chelsea lors d’un embargo mondial sur les transferts. , a obtenu le football de la Ligue des champions et a atteint une finale de la FA Cup.

Ni Gerrard ni Lampard ne sont des candidats parfaits, mais on peut en dire autant de Potter, Howe et des autres noms mentionnés. C’est peut-être pourquoi la FA tient tant à ce que Southgate surmonte la tempête qui l’engloutit en ce moment. À moins qu’ils ne soient prêts à commencer avec une table rase et à ouvrir le travail au meilleur entraîneur disponible, plutôt qu’au meilleur entraîneur local, Southgate pourrait toujours être la meilleure option pour l’Angleterre.