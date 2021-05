Steven Gerrard et David Beckham, derniers joueurs à être intronisés au Temple de la renommée de la Premier League | Actualités du football

Steven Gerrard et David Beckham sont devenus les derniers joueurs à être intronisés au Temple de la renommée de la Premier League.

Les anciens capitaines anglais sont les septième et huitième joueurs à recevoir cet honneur, rejoignant Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard et Dennis Bergkamp.

Gerrard a passé 17 ans à Liverpool – dont 12 en tant que capitaine – au cours desquels il a marqué 120 buts et fourni 92 autres passes décisives en 504 apparitions en Premier League.

Ces chiffres le placent 11e sur la liste de tous les temps pour les apparitions en Premier League, 18e pour les buts et septième pour les passes décisives.

Image:

Gerrard est le septième intronisé au Temple de la renommée de la Premier League



Gerrard a remporté le prix du joueur du mois de Premier League à six reprises, mais n’a pas réussi à mettre la main sur le titre lui-même, terminant deuxième en 2014, 2009 et 2002.

S’exprimant après l’intronisation de Gerrard, l’ancien manager de l’Angleterre Glenn Hoddle lui a rendu hommage en déclarant: «Vous pourriez jouer Steven à de très nombreuses positions et il serait le meilleur joueur de l’équipe.

« C'était un joueur merveilleux – il avait tout. Vous ne voudriez pas jouer contre lui, vous ne voudriez pas avoir à le marquer. »

















4:07



Quand Gerrard a frappé une balle, elle est restée frappée! Revoyez certaines des meilleures frappes de la légende de Liverpool, des stupéfiants de 30 verges aux finitions effrontées et ébréchées



Gerrard est rejoint au Temple de la renommée par Beckham, qui a remporté six titres de Premier League pendant son séjour à Manchester United.

Il a fait ses débuts en Premier League en 1995 et a fait 265 apparitions, marquant 62 buts et enregistrant 80 passes décisives – le neuvième chiffre le plus élevé de l’histoire de la compétition.

Image:

Gerrard est actuellement l’entraîneur-chef des champions écossais de la Premiership Rangers



Un membre intronisé au Temple de la renommée Frank Lampard, qui a joué avec Beckham pour l’Angleterre, a déclaré: «David Beckham, en tant que joueur, était de première classe.

« Il a été le meilleur tireur de coup franc au monde au cours de sa carrière. Du point de vue de la Premier League, nous n’avons jamais vu de pareil au cours de sa carrière.

« C'était aussi un homme d'État, très bien vu en Angleterre et je pense que son héritage tout au long du match est très respecté tout au long du match. »

















2:40



Jetez un œil aux meilleurs coups francs de Beckham en Premier League



Phil Neville, qui s’est aligné aux côtés de Beckham avec l’Angleterre et Manchester United, a ajouté: « Cette technique de frapper le ballon de droite à gauche, ces diagonales, les coups francs sur les murs dans les grands matchs – ce n’était pas par accident. était par un travail acharné.

« Il serait maintenant un joueur de 100 millions de livres sterling, simplement à cause du fait que ses virages, ses coups francs, sa capacité de franchissement étaient le rêve d’un avant-centre.

« Becks était un rêve parce qu’il faisait votre travail en défense et pour aller de l’avant. Il était si bon dans les deux domaines. »

Image:

Beckham a passé neuf ans en Premier League avant de rejoindre le Real Madrid en 2003



Le Temple de la renommée de la Premier League récompense les joueurs qui ont démontré un record exceptionnel de succès sur le terrain et qui ont apporté d’importantes contributions à la division depuis sa création en 1992.

Pour être éligible à l’intronisation, les joueurs doivent avoir été retirés avant le 1er août 2020.

Autres nominés au Temple de la renommée

Tony Adams, Sol Campbell, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.