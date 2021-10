Steven Gerrard des Rangers pense qu’il faut dépenser beaucoup d’argent pour que le club puisse concourir en Europe | Actualités footballistiques

Steven Gerrard affirme que les Rangers devront dépenser « beaucoup d’argent » pour concourir dans le football européen.

Les Light Blues ont perdu 1-0 contre le Sparta Prague lors de leur affrontement en Ligue Europa en République tchèque qui, après une défaite en match d’ouverture à domicile contre l’équipe française de Lyon, les a laissés en bas du groupe A sans aucun point lors de leurs deux premiers matches.

Alors que les Rangers sont en tête de la Premiership avant leur match à domicile contre Hibernian, deuxième dimanche, le conseil d’administration d’Ibrox prendra note de l’appel de leur manager en ce qui concerne l’Europe, malgré le fait que les champions écossais ont atteint les 16 derniers de la Ligue Europa. au cours des deux saisons précédentes.

Gerrard a déclaré: « Vous avez tout à fait le droit de lire tout ce que nous faisons tactiquement ici ou ma sélection.

« Nous en tant que staff et moi en tant que manager essayons de trouver la solution parfaite. Nous essayons de trouver cette équipe bien établie qui jouera avec cette étincelle ou ce petit bout de vie qui nous a manqué, si vous voulez, mais ce que je dirait que nous ne sommes pas concernés ou inquiets ici, nous savons où nous sommes.

« Nous avons été à court de matchs de Ligue Europa mais à ce niveau, qui s’améliore d’année en année, si nous voulons continuer à grandir et aller au niveau supplémentaire dont nous avons besoin pour dépenser beaucoup d’argent dans les fenêtres de transfert, c’est aussi simple que cela.

« Pour rivaliser avec les équipes contre lesquelles nous jouons, nous devons dépenser beaucoup d’argent. Au cours des deux dernières fenêtres, nous n’avons pas dépensé un centime.

Image:

Fashion Sakala, John Lundstram, Nnamdi Ofoborh et Juninho Bacuna ont rejoint les Rangers cet été en tant que transferts gratuits



« Il doit donc y avoir aussi un peu de réalisme. Pour rivaliser avec ces équipes et battre ces équipes sur leur propre patch, lorsque les fenêtres de transfert sont ouvertes, nous devons dépenser de l’argent pour concourir à ce niveau, pas pour gagner, juste pour concourir.

« Il doit y avoir du bon sens lorsque vous nous jugez de l’extérieur.

« Cette étincelle et ce petit bout de vie dont vous avez parlé, ça viendra, croyez-moi, car nous avons de très bons joueurs ici et nous continuerons de nous améliorer et de continuer à travailler dur.

« Cette étincelle viendra, mais elle viendra certainement plus vite si nous pouvons trouver une équipe stable et si nous pouvons garder nos principaux joueurs en forme et disponibles, et si les joueurs qui sont en forme et disponibles se mettent en meilleure forme. »