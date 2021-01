Steven Gerrard admet qu’il aurait adoré rester à Liverpool une autre saison afin de jouer sous Jurgen Klopp.

Gerrard, 40 ans, a quitté Anfield 2015 après 17 ans, sept grands honneurs, 186 buts et 143 passes décisives avec les Reds.

La dernière saison de l’Anglais avec le club a été difficile au cours de laquelle ils ont terminé sixième de la Premier League sous l’entraîneur Brendan Rodgers.

Alors que Gerrard cherchait un nouveau défi avec LA Galaxy, les luttes de Liverpool se sont poursuivies dans la campagne suivante et Rodgers a été limogé en octobre 2015.

Jurgen Klopp a été rapidement nommé nouveau patron des Reds et l’Allemand charismatique a continué à mener le club à la gloire de la Ligue des champions et de la Premier League.

Gerrard – maintenant directeur des Rangers, leaders de la Premiership écossaise – dit qu’il a « un petit peu de regret » qu’il a quitté juste avant l’arrivée de Klopp sur Merseyside.

« Avec le recul maintenant, j’aurais aimé signer le dernier contrat d’un an que Liverpool m’avait offert parce que j’aurais eu l’occasion de jouer peut-être une petite période avec Jurgen Klopp », a déclaré l’ancien capitaine des Three Lions Courrier quotidien .

« Il y a un tout petit peu de regret – et je dis wee parce que je suis en Ecosse. J’ai fait un voyage fantastique à Liverpool et les sommets que ce club m’a emmenés sont des souvenirs que je n’oublierai jamais et que je chérirai toujours et auxquels je pense eux tous les jours.