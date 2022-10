Steven Gerrard absent en tant que manager d’Aston Villa après une défaite 3-0 contre Fulham

Steven Gerrard a mené Aston Villa à une 14e place en 2021-22. Ryan Pierse/Getty Images

Steven Gerrard est absent en tant que manager d’Aston Villa, a annoncé le club jeudi après une défaite 3-0 contre Fulham.

“Nous tenons à remercier Steven pour son travail acharné et son engagement et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir”, a déclaré un porte-parole de Villa dans un communiqué. déclaration.

Gerrard a été nommé en novembre 2021 pour un contrat de trois ans mais part après un mauvais début de saison qui ne voit Villa qu’en dehors de la zone de relégation de la Premier League sur des buts marqués après 11 matchs.

L’ancien capitaine de l’Angleterre a enduré les chants de “se faire virer le matin” par les fans de Fulham à Craven Cottage et a même été maltraité par le contingent extérieur alors que Harrison Reed et Aleksandar Mitrovic ont marqué pour l’équipe locale jeudi avant qu’un but contre son camp de Tyrone Mings ne complète la misère de Villa. .

“Je pensais avoir choisi une équipe qui pourrait s’appuyer sur la performance[contreChelsea)ceweek-endmaisj’aieulecontraire”adéclaréGerrardàAmazonPrimeaprèsladéfaite[againstChelsea)attheweekendbutIgottheopposite”GerrardtoldAmazonPrimeafterthedefeat

“Nous étions deuxièmes meilleurs pendant la majorité de la première mi-temps et avons eu la chance d’être encore dans le match à la mi-temps, c’était à notre gardien de faire des arrêts exceptionnels.

“La performance était loin d’être assez bonne.

“Ce soir a été une soirée difficile pour moi personnellement. Nous verrons ce qui se passera mais je comprends la situation dans laquelle nous nous trouvons.”

Gerrard a remplacé le populaire Dean Smith en novembre dernier après la mauvaise forme de Villa, après avoir été au club écossais des Rangers depuis 2018 et les avoir menés au titre.

Le directeur général de Villa a parlé au moment où Gerrard a fait passer l’équipe au niveau supérieur, mais la réalité est qu’ils sont dans une situation pire qu’ils ne l’étaient lorsque Smith est parti.

Lorsque Smith a été licencié après cinq ans à la tête, Villa était 15e du classement avec 10 points en 11 matches.

Sous Gerrard cette saison, ils en ont neuf sur 11.

Villa n’a marqué que sept buts et leurs difficultés surviennent malgré le soutien de Gerrard sur le marché des transferts avec Philippe Coutinho, Lucas Digne, Diego Carlos, Boubacar Kamara et Leander Dendoncker qui sont tous arrivés pendant son mandat.

Un rapport Lundi, l’ancien entraîneur de Tottenham Hotspur et du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, était recherché par Villa.

Le prochain match de Villa est à domicile contre Brentford dimanche.

Gerrard est le quatrième manager de Premier League à perdre son emploi cette saison après Scott Parker (Bournemouth), Thomas Tuchel (Chelsea) et Bruno Lage (Wolves).

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.