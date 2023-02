Steven Davis: le milieu de terrain des Rangers ne sait pas s’il rejouera au football professionnel après une double déchirure du LCA | Nouvelles du football

Le milieu de terrain des Rangers Steven Davis admet qu’il n’a aucune idée s’il jouera à nouveau au football professionnel.

L’international nord-irlandais de 38 ans a subi une double déchirure du LCA juste avant Noël et faisait face à au moins six mois d’absence.

Mais Davis refuse de laisser la blessure le forcer à prendre sa retraite.

“Je dois être réaliste, c’est une grosse blessure et il faut beaucoup de temps pour en revenir”, a déclaré Davis. BBC Irlande du Nord.

Davis a ramassé une double déchirure du LCA juste avant Noël





“A mon âge et au stade où j’en suis dans ma carrière, je sais que ça va être difficile, mais j’ai toujours été une personne très en forme, donc cela devrait me servir et me donner la meilleure chance possible. [of playing again].

“Je n’ai pris aucune décision pour aller de l’avant, je vais juste me concentrer sur la “rééducation” au mieux de mes capacités et rester concentré. Je ne veux pas que ce soit le moment décisif qui mette fin à ma carrière.”

Davis est le footballeur britannique le plus capé de tous les temps, mais il n’a pas abandonné l’espoir d’ajouter à ses 140 apparitions internationales. Il aimerait également jouer à nouveau pour les Rangers, bien que son contrat avec l’équipe d’Ibrox expire cet été.

“Tout le monde sait à quel point cela signifie pour moi de jouer pour l’Irlande du Nord, la relation que j’ai eue avec les fans et le pays tout au long de ma carrière”, a-t-il déclaré.

Le manager des Rangers, Michael Beale, dit qu’il a toujours des plans pour Davis et s’attend à ce qu’il revienne à l’action après s’être remis d’une opération pour une blessure au genou



“La perspective d’enfiler à nouveau le maillot vert et le maillot des Rangers est un facteur déterminant pour moi, même si je sais que le chemin à parcourir sera long et difficile.

“Si la rééducation se passe bien, j’aurai peut-être la chance de participer aux derniers matchs internationaux de l’année, mais avant cela, ce serait bien d’être là avec l’équipe, de faire partie du camp pour changer de décor et ajouter quelque chose au groupe et être parmi eux.”

Davis a subi une intervention chirurgicale le mois dernier et trouve les premières étapes de sa rééducation épuisantes mentalement. Il prévoit de prendre ses badges d’entraîneur cette année alors qu’il ouvre son esprit à la vie après avoir joué.

“Les dernières semaines ont été des progrès lents mais je dois essayer de faire preuve de patience et c’est une chance pour moi d’apprendre et de grandir en tant que personne”, a-t-il déclaré.

Allan McGregor (à gauche) et Davis ont signé de nouveaux contrats d’un an avec les Rangers cet été





“Je n’ai pas eu l’expérience d’une véritable blessure à long terme au cours de ma carrière, donc je suis reconnaissant dans le sens mais frustré parce qu’à mon âge, vous ne savez pas combien de temps il vous reste dans le football en tant que joueur et vous voulez pour maximiser le temps qu’il vous reste.

“Mentalement, cela a été plus difficile que prévu, venir tous les jours et ne pas voir les progrès au quotidien.

“Vous devez atteindre certains objectifs au fur et à mesure, le diviser en phases de cinq ou six semaines, cocher une case puis passer à la phase suivante.

“Je suis toujours dans la phase initiale, je réduis le gonflement et la gamme dans la jambe, évaluant les choses au fur et à mesure.

“C’est difficile de regarder les matchs, sachant que vous n’aurez peut-être plus l’occasion de le faire, mais je suis très motivé pour essayer de me remettre sur le terrain.

“Cela me donne aussi le temps de m’éloigner de cela, que ce soit en examinant mon coaching ou en faisant quelque chose en dehors de cela, tirer le meilleur parti de mon temps. Je dois encore faire mes badges de coaching. C’est celui que je veux cocher ce année.”