Steven Davis accepte un nouveau contrat d’un an avec les Rangers pour l’aider à se développer en tant qu’entraîneur | Nouvelles du football

Steven Davis a signé un nouveau contrat d’un an avec les Rangers.

Le capitaine d’Irlande du Nord, âgé de 37 ans, qui est le footballeur britannique le plus capé de tous les temps, n’avait plus de contrat à Ibrox mais restera alors que l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst constituera son équipe pour la saison prochaine.

“Je suis absolument ravi”, a déclaré le milieu de terrain sur le site Internet du club.

“Ce fut une saison très importante pour nous l’année dernière, et terminer en beauté avec la Coupe d’Ecosse était important pour l’équipe et le groupe et nous voulons essayer de recommencer l’année prochaine maintenant.

“En grandissant en tant que fan des Rangers, ça allait toujours être spécial de tirer sur le maillot, et j’ai été très chanceux de le faire le nombre de fois que j’ai eu et d’avoir certains des souvenirs que j’ai eus.

Image:

Davis en est à son deuxième passage chez les Rangers





“Nous savons que le succès est ce qui est exigé au club, et vous voulez jouer au plus haut niveau possible, et nous avons montré que nous sommes capables de le faire en tant que groupe, il est donc très important que nous essayions de lancer la saison prochaine et mettre la main sur plus d’argenterie.”

Le directeur sportif des Rangers, Ross Wilson, a ajouté: “C’est formidable que nous continuions à avoir l’influence et la compréhension de Steven des Rangers avec le groupe au cours des 12 prochains mois.

“Steven et Gio ont eu une très bonne conversation sur la façon dont le manager envisage les 12 prochains mois, et en tant que club, nous tenons également à soutenir le développement de Steven dans ses aspirations d’entraîneur quand le moment sera venu et quand il voudra le faire.”

